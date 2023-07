Πολιτισμός

Φωτιά στο Μάτι - ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ: 5 χρόνια προσφοράς στις πυρόπληκτες περιοχές (εικόνες)

Πέντε χρόνια μετά από την φονική πυρκαγιά στην ανατολική Αττική, ο ΔΕΣΜΟΣ ολοκληρώνει την πλούσια προσφορά του, με την δωρεά πυροσβεστικού οχήματος στο Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα

5 χρόνια μετά την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην Ανατολική Αττική, το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός ολοκληρώνει την παρέμβασή του στην περιοχή δωρίζοντας ένα πυροσβεστικό όχημα στο Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα Σ.Ε.Δ.Μ.

Από την πρώτη στιγμή ο ΔΕΣΜΟΣ έθεσε τρεις βασικούς στόχους, την:

ανακούφιση των πληγεισών περιοχών (Δήμος Μαραθώνα, Δήμος Ραφήνας)

αποκατάσταση και επαναλειτουργία χώρων κοινής χρήσης που καταστράφηκαν

θωράκιση και προστασία της περιοχής από παρόμοιες καταστροφές με έργα πρόληψης

Το διάστημα αμέσως μετά την καταστροφή και πριν κλείσει ο πρώτος χρόνος από την πυρκαγιά είχαν ήδη ολοκληρωθεί τα πρώτα έργα του Δεσμού στην περιοχή. Συγκεκριμένα ο Δεσμός ανέλαβε την:

ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Ναυτικού Ομίλου Ματιού - ΝΑΟΜΑ

κατασκευή 3 παιδικών χαρών (ΝΑΟΜΑ, Μάτι, Νέο Βουτζά)

2 γηπέδων μπάσκετ (Μάτι, Νέο Βουτζά)

1 γηπέδου beach volley (Μάτι)

Το Σεπτέμβριο του 2019 ο Δεσμός διοργάνωσε δωρεάν συναυλία της Άννας Βίσση, μια καλλιτέχνιδα που έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή. Η συναυλία έγινε στον ανανεωμένο χώρο του ΝΑΟΜΑ, με μεγάλη αγάπη και σεβασμό στην πληγωμένη κοινότητα, προσφέροντας μια αχτίδα της ελπίδας για την αναβίωση της. Στη συνέχεια το 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown ο Δεσμός κατασκεύασε γήπεδο 5Χ5 στο χώρο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ραφήνας που φιλοξενεί τον Αθλητικό Σύλλογο Νέου Βουτζά "Η Πρόοδος" και δώρισε ένα γερανοφόρο φορτηγό με αρπάγη για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνα. Παράλληλα, επί δύο συνεχόμενες χρονιές 2020 και 2021 ανέλαβε τον καθαρισμό ξερών χόρτων και κλαδιών των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνα θέλοντας να συμβάλλει στις προσπάθειες του Δήμου για την προστασία της περιοχής κατά την αντιπυρική περίοδο. Το 2022 μετά από επιθεωρήσεις των έργων, έγιναν βελτιώσεις, αναπλάσεις των χώρων γύρω από τα γήπεδα, και τοποθετήθηκαν ευχαριστήριες πινακίδες κ.α . Τέλος, το Μάιο του 2023, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα που λάβαμε, αγοράσαμε ένα πυροσβεστικό όχημα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Σ.Ε.Δ.Μ. Με τη δωρεά αυτή θέλουμε να σταθούμε συνοδοιπόροι στο έργο των εθελοντών δασοπυροσβεστών, να αναγνωρίσουμε το πολύτιμο έργο τους στην προστασία του φυσικού μας πλούτου αλλά και να τιμήσουμε την επιλογή τους να προσφέρουν σημαντικό εθελοντικό έργο. Η αγορά του οχήματος, έγινε χάρη στο Δεσμό και το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, ο εξοπλισμός αγοράστηκε με την αρωγή της ΑΜΚΕ Αιγέας, τη δωρεάν μεταφορά του οχήματος από την Γερμανία στην Ελλάδα ανέλαβε η ΑΝΕΚ LINES και τα λοιπά έξοδα καλύφθηκαν από σταθερούς υποστηρικτές του Σ.Ε.Δ.Μ. Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν από το Δεσμό στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής τα τελευταία 5 χρόνια έγιναν χάρη στην πολύτιμη βοήθεια πολλών. Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), και στις 23 εταιρείες και τους 328 ιδιώτες που εμπιστεύτηκαν το Δεσμό από την πρώτη στιγμή. Το ποσό των €528,000 για αξιοποιήθηκε τόσο για την κάλυψη άμεσων αναγκών όσο και για την υποστήριξη έργων ανάπλασης και προστασίας στην πληγείσα περιοχή. Για την πραγματοποίηση της δωρεάν συναυλίας της Άννας Βίσση, συγκεντρώθηκαν δωρεές από 14 εταιρείες που έφτασαν το εκπληκτικό ποσό των €48,000. Η ενέργειες μας στην περιοχή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα των πολύτιμων αποτελεσμάτων που μπορούν να επιφέρουν οι συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών, ιδρυμάτων, κοινωφελών φορέων και εταιρειών για το κοινό καλό. Έχουμε πια γίνει φίλοι και συνοδοιπόροι με τους ανθρώπους της περιοχής. Ένας κύκλος κλείνει αλλά η ενασχόληση μας και η αγάπη μας για την Ανατολική Αττική παραμένει ζωντανή και ελπίζουμε να κρατήσουμε τους δεσμούς μας για πολλά χρόνια ακόμη. Όπως ανέφερε κατά την διάρκεια του αγιασμού του πυροσβεστικού οχήματος η κα Ελένη Μπαθιανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δεσμού και επικεφαλής της ανταπόκρισης μας μετά την καταστροφική πυρκαγιά: «Εμείς ξεκινήσαμε πριν 5 χρόνια και σήμερα είναι μία πολύ ιδιαίτερη μέρα γιατί επί της ουσίας και τυπικά ολοκληρώνεται αυτό το μεγάλο ταξίδι που κάναμε και θα παραμείνει στην περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια διατέθηκαν 550.000 ευρώ. Φτάσαμε στην περιοχή με πολύ αντίξοες συνθήκες και σε επίπεδο της συμφοράς που είχε συμβεί αλλά μπορώ να πω και πολιτικά το περιβάλλον δεν ήταν τέτοιο που μας βοηθούσε στην αρχή. Φτιάξαμε διαδικασίες για να μπορούν οι ιδιώτες και φορείς σαν εμάς να βοηθήσουμε. Ολοκληρώσαμε ένα έργο με 3 παιδικές χαρές, γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ. Πήραμε ένα φορτηγό για να σας βοηθήσουμε να καθαρίζετε την περιοχή. Καθαρίσαμε 2 χρονιές την περιοχή για να αποφύγουμε οποιαδήποτε άλλη καταστροφή και νομίζω κλείνει αυτό το ταξίδι όπως ενδεχομένως θα έπρεπε να έχει ανοίξει: με το να έχουν οι άνθρωποι αυτοί που βάζουνε τη ζωή τους και όλη τους την ενέργεια για να σωθούν ζωές και να μην έχουμε καταστροφές. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, είναι μεγάλη μας τιμή. Με τον Δήμαρχο και τους φορείς έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά. Εγώ οφείλω σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δεσμού να ευχαριστήσω την κυρία Κερν και την κυρία Βιτάλη που ήταν η ψυχή του Δεσμού στην περιοχή. Εύχομαι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ευχάριστα πράγματα και να αποφεύγουμε τις καταστροφές." Ο Δεσμός, είναι ένας συνδετικός κρίκος που ενώνει την προσφορά εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Νιώθουμε διπλά περήφανοι, γιατί έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των κοινωφελών οργανισμών της Ελλάδας αλλά και την εμπιστοσύνη και αγάπη όλων όσων έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους όσους έχουν βρεθεί αρωγοί στις προσπάθειές μας και μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους!