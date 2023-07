Αθλητικά

Φωτιά στον Κουβαρά: Εκτάκτως στα γραφεία της Super League η κλήρωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την απόφαση να αλλάξει ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24 έλαβε η Σούπερ Λίγκα. Η ανακοίνωση.

-

Με ανακοίνωση που εξέδωσε εκτάκτως το απόγευμα της Δευτέρας (17/07) η Super League αναφέρει ότι λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στον Κουβαρά, η προγραμμαστισμένη για σήμερα το βράδυ (21:00) κλήρωση του πρωταθλήματος της περιόδου 2023/2024 δεν θα γίνει στο κέντρο της Βάρκιζας "Island", αλλά θα διεξαχθεί κανονικά στα γραφεία της Λίγκας.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής:

«Η Super League αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, την αναβολή της Κλήρωσης του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League που ήταν προγραμματισμένη στο Island.

Η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League θα πραγματοποιηθεί σήμερα (21:00) στα γραφεία της Super League μόνο με τους εκπροσώπους των ομάδων και το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα και τα social media της Super League.

Κουράγιο στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται αυτές τις κρίσιμες ώρες.»

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας - Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ξανά 44αρια από Πέμπτη

Γαστρικός δακτύλιος: ελεύθερος ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης

Νέα Μάκρη - Θάνατος 10χρονης σε πισίνα: Στο ΕΚΑΒ δόθηκε λάθος διεύθυνση