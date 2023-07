Κοινωνία

Φωτιά στον Κουβαρά: προσαγωγή ενός άνδρα ως υπαίτιου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για την πορεία της πυρκαγιάς ο εκπροσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος. Ένας άνδρας προσήχθη ως υπαίτιος της μεγάλης πυρκαγιάς.

-

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου για τη φωτιά στον Κουβαρά προχώρησαν οι Αρχές, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν προέκυψαν στοιχεία εις βάρος του.

Στην προσαγωγή ενός αλλοδαπού, που εξετάζεται για την πυρκαγιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής, έχουν προχωρήσει οι αρχές, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός. Όπως είπε, ο κ. Αρτοποιός, αναφορικά με την πυρκαγιά στην περιοχή του Νέου Κουβαρά «η κατάσταση παρουσιάζεται πολύ βελτιωμένη ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν συνολικά 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 68 οχήματα τα οποία διαχειρίζεται το επιτόπιο κινητό επιχειρησιακό κέντρο ‘'Όλυμπος'' ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντονισμό».

Όπως επισήμανε, τέσσερις μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται, εκ των οποίων 2 στην Αττική, σε Νέο Κουβαρά και Δερβενοχώρια καθώς και στην Καλλιθέα Λουτρακίου και στο Καπαρέλλι Βοιωτίας. Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, η πυρκαγιά από την έναρξή της εξαιτίας των ισχυρών ανέμων κάλυψε 12 χιλιόμετρα σε 2 ώρες έγινε απειλητική προκαλώντας υλικές ζημιές γι αυτό για προληπτικούς λόγους εκδόθηκαν 5 μηνύματα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και για την προληπτική απομάκρυνσή τους προς ασφαλή προορισμό. Μάλιστα, όπως προσέθεσε, σε αρκετές περιπτώσεις οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν κατοίκους και τους μετέφεραν σε ασφαλή σημεία. Ακόμη, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει προσωπικό 20 ατόμων ως πεζοπόρα τμήματα και το λιμενικό σώμα 4 φουσκωτά και με τη βοήθεια 2 ακόμη αλιευτικών περιπολούν στην ακτογραμμή της Παλαιάς Φώκαιας για ενδεχόμενη επέμβασή τους. Μεγάλος είναι και ο αριθμός των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων που επιχειρούν. Ταυτόχρονα ισχυρές δυνάμεις έχει διαθέσει και η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ ενώ η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαστρικός δακτύλιος: ελεύθερος ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης

Νέα Μάκρη - Θάνατος 10χρονης σε πισίνα: Στο ΕΚΑΒ δόθηκε λάθος διεύθυνση

Αγία Νάπα: Πνιγμός 4χρονου σε πισίνα