Χρυσοχοΐδης - ΕΚΑΒ: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 250 προσλήψεις

Πότε ενεργοποιείται η πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού.

Υπεγράφη σήμερα από τον υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για επιπλέον ενίσχυση του Ε.Κ.Α.Β., απόφαση για πρόσληψη 250 ατόμων με συμβάσεις δύο (2) ετών ως Επικουρικό Προσωπικό κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στην Αττική, μέσω της πλατφόρμας της 1ης ΥΠΕ, η οποία ενεργοποιείται από αύριο και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 28 Ιουλίου.

