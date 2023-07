Αθλητικά

Super League: Όλα τα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος

Από την 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου 2023/24 ξεκινούν οι μάχες των μεγάλων της Super League. Δείτε το πανόραμα των πιο δυνατών ματς της σεζόν.

Από την «OPAP Arena» όπου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό και το «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου (16 ή 17 Σεπτεμβρίου), θα ξεκινήσουν τα μεγάλα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος της Super League 2023/24.

Θα ακολουθήσει το μεγάλο αθηναϊκό clasico ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ (5η αγωνιστική, 23 ή 24 Σεπτεβρίου), ενώ από εκεί και πέρα, σχεδόν κάθε αγωνιστική θα «κρύβει» κι από ένα μεγάλο παιχνίδι της «πρώτης γραμμής».

Το πρώτο clasico της σεζόν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί την 8η αγωνιστική (21 ή 22 Οκτωβρίου) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά όλα τα μεγάλα παιχνίδια της Big-5 του ελληνικού ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα της περιόδου 2023/24, ανά αγωνιστική και ημερομηνίες έχουν ως εξής:

4η Αγωνιστική/16-17 Σεπτεμβρίου 2023

AEK-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

5η Αγωνιστική/23-24 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-AEK

6η Αγωνιστική/27-28 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ

7η Αγωνιστική/30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2023

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ

8η Αγωνιστική/21-22 Οκτωβρίου 2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

9η Αγωνιστική/28-29 Οκτωβρίου 2023

AEK-ΠΑΟΚ

10η Αγωνιστική/4-5 Νοεμβρίου 2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

12η Αγωνιστική/25-26 Νοεμβρίου 2023

ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

13η Αγωνιστική/2-3 Δεκεμβρίου 2023

AEK-ΑΡΗΣ

17η Αγωνιστική/3-4 Ιανουαρίου 2024

ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-AEK

18η Αγωνιστική/6-7 Ιανουαρίου 2024

AEK-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

19η Αγωνιστική/13-14 Ιανουαρίου 2024

ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

20η Αγωνιστική/20-21 Ιανουαρίου 2024

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

21η Αγωνιστική/27-28 Ιανουαρίου 2024

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

22η Αγωνιστική/3-4 Φεβρουαρίου 2024

ΠΑΟΚ-AEK

23η Αγωνιστική/10-11 Φεβρουαρίου 2024

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

25η Αγωνιστική/24-25 Φεβρουαρίου 2024

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ

26η Αγωνιστική/3 Μαρτίου 2024

ΑΡΗΣ-AEK