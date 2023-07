Αθλητικά

Super League: Η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος

Χωρίς ντέρμπι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League 2023/24.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/7) στα γραφεία της Λίγκας η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης του προγράμματος του νέου πρωταθλήματος Super League 2023/24 που θα ξεκινήσει το τριήμερο 18-20 Αυγούστου.

Η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από την «OPAP Arena» υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό, ενώ εντός έδρας θα παίξει κι ο δευτεραθλητής Παναθηναϊκός που θα υποδεχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τον Ατρόμητο.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον νεοφώτιστο Πανσερραϊκό που επιστρέφει στα «μεγάλα σαλόνια» μετά από 14 χρόνια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Άρης θα «δοκιμαστεί» στην έδρα του ΟΦΗ το πιο «δυνατό» παιχνίδι της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος, ενώ ο Βόλος θα υποδεχθεί τη Λαμία.

Η έτερη νεοφώτιστη στη Super League, Κηφισιά θα δώσει το πρώτο παιχνίδι της Ιστορίας της στη Super League στους «Ζωσιμάδες» με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Όπως είχε αποφασιστεί εδώ και λίγες ημέρες το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το τριήμερο 18-19-20 Αυγούστου (ένα ματς την Παρασκευή 18/7, όπως είχε γίνει και πέρσι), ενώ θα υπάρξουν συνολικά τέσσερις διακοπές. Οι τρεις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα αφορούν τα διεθνή «παράθυρα» των Εθνικών Ομάδων και εκείνη του Δεκεμβρίου την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 3 Μαρτίου με τα παιχνίδια να διεξάγονται όλα την ίδια μέρα, ενώ τα play off θα ξεκινήσουν το διήμερο 9-10 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν στις 11-12 Μαΐου, με μία ενδιάμεση διακοπή στις αρχές Μαΐου λόγω της γιορτής του Πάσχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League 2023/24

1η Αγωνιστική/18-20 Αυγούστου 2023

AEK-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΟΦΗ-ΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ

2η Αγωνιστική/26-27 Αυγούστου 2023

AEK-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΟΚ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ

3η Αγωνιστική/2-3 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-AEK

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

4η Αγωνιστική/16-17 Σεπτεμβρίου 2023

AEK-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΦΗ

5η Αγωνιστική/23-24 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-AEK ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ

6η Αγωνιστική/27-28 Σεπτεμβρίου 2023

AEK-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΦΗ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΟΚ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

7η Αγωνιστική/30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2023

ΑΡΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΟΦΗ-AEK

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

8η Αγωνιστική/21-22 Οκτωβρίου 2023

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-AEK

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΟΦΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΠΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

9η Αγωνιστική/28-29 Οκτωβρίου 2023

AEK-ΠΑΟΚ

ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

10η Αγωνιστική/4-5 Νοεμβρίου 2023

ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑ-AEK

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΟΦΗ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

11η Αγωνιστική/11-12 Νοεμβρίου 2023

AEK-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΡΗΣ

ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

12η Αγωνιστική/25-26 Νοεμβρίου 2023

ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΟΦΗ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-AEK

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

13η Αγωνιστική/2-3 Δεκεμβρίου 2023

AEK-ΑΡΗΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΦΗ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

14η Αγωνιστική/9-10 Δεκεμβρίου 2023

ΑΡΗΣ-ΟΦΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-AEK

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

15η Αγωνιστική/16-17 Δεκεμβρίου 2023

ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-AEK

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

16η Αγωνιστική/20-21 Δεκεμβρίου 2023

AEK-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17η Αγωνιστική/3-4 Ιανουαρίου 2024

ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-AEK

ΟΦΗ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

18η Αγωνιστική/6-7 Ιανουαρίου 2024

AEK-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΦΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

19η Αγωνιστική/13-14 Ιανουαρίου 2024

ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-AEK

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΚΗΦΙΣΙΑ

20η Αγωνιστική/20-21 Ιανουαρίου 2024

AEK-ΟΦΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΡΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

21η Αγωνιστική/27-28 Ιανουαρίου 2024

AEK-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΟΚ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΟΦΗ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

22η Αγωνιστική/3-4 Φεβρουαρίου 2024

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΑΟΚ-AEK

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

23η Αγωνιστική/10-11 Φεβρουαρίου 2024

AEK-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΡΗΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΟΦΗ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

24η Αγωνιστική/17-18 Φεβρουαρίου 2024

ΑΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-AEK

25η Αγωνιστική/24-25 Φεβρουαρίου 2024

AEK-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΦΗ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

26η Αγωνιστική/3 Μαρτίου 2024

ΑΡΗΣ-AEK

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ PLAY OFF ΚΑΙ PLAY OUT

1η αγωνιστική: 9-10 Μαρτίου 2024

2η αγωνιστική: 16-17 Μαρτίου 2024

3η αγωνιστική: 30-31 Μαρτίου 2024

4η αγωνιστική: 3 Απριλίου 2024

5η αγωνιστική: 6-7 Απριλίου 2024

6η αγωνιστική: 13-14 Απριλίου 2024

7η αγωνιστική: 20-21 Απριλίου 2024

8η αγωνιστική: 24 Απριλίου 2024

9η αγωνιστική: 27-28 Απριλίου 2024

10η αγωνιστική: 11-12 Μαΐου 2024