Φωτιά - Σαρωνίδα: “κόπηκε το νερό, ενώ προσπαθούσαμε να σώσουμε τα σπίτια μας” (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Ασμάτογλου για τις διακοπές νερού στην περιοχή, ακόμη και την ώρα της μεγάλης καταστροφής. Μαρτυρίες πυρόπληκτων που είδαν τις κύριες κατοικίες τους να τυλίγονται στις φλόγες.

Στην καταγγελία πως, όπως συμβαίνει τακτικά τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και την ώρα της μεγάλης φωτιάς στην Σαρωνίδα και ενώ χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούσαν μόνοι τους, με λάστιχα και κουβάδες, να σώσουν τα σπίτια τους από την πύρινη λαίλαπα, υπήρξε διακοπή νερού στην περιοχή, προχώρησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Ασμάτογλου.

Κάτοικος της περιοχής ο ίδιος, είδε δύο αυτοκίνητα, μια μηχανή και μια βάρκα του να γίνονται παρανάλωμα του πυρός, μετά από ένα ξαφνικό γύρισμα του ανέμου, ενώ ο ίδιος έδινε αγώνα με το λάστιχο για να σώσει το σπίτι του, κάτι που κατάφερε… οριακά, όπως αναφέρει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» είπε πως την στιγμή ακριβώς που οι φλόγες άρχισαν να απομακρύνονται από την αυλή του σπιτιού του, έγινε διακοπή νερού στην περιοχή και άλλοι κάτοικοι που μόνοι προσπαθούσαν να σώσουν το βιός τους ίσως να μην το κατάφεραν.

Ανέφερε ακόμη πως στις εκκλήσεις προς την Πυροσβεστική για βοήθεια η απάντηση ήταν πως είχε δοθεί προτεραιότητα σε άλλα σημεία και εστίες της φωτιάς.





Στην εκπομπή μίλησαν και ένοικοι σπιτιών, κυρίως μόνιμων κατοικιών, που είδαν τις φλόγες στα μπαλκόνια τους ενώ εκείνοι ήταν μέσα στα σπίτια ή γυρίζοντας μετά την λήξη του συναγερμού του 112 για εκκένωση, είδαν τα σπίτια τους να τα έχει γλύψει η φωτιά.

