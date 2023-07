Τεχνολογία - Επιστήμη

Καύσωνας: ο ΟΗΕ προειδοποιεί για καρδιακές προσβολές και θανάτους

Τι αναφέρει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, καθώς ο καύσωνας αναμένεται να ενταθεί.

Ο καύσωνας που πλήττει το βόρειο ημισφαίριο αναμένεται να ενταθεί αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας αύξηση των νυχτερινών θερμοκρασιών και οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών και θανάτων, όπως ανέφερε σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).

"Οι θερμοκρασίες στη Βόρεια Αμερική, την Ασία και σε όλη τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο θα υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου για έναν παρατεταμένο αριθμό ημερών αυτή την εβδομάδα καθώς ο καύσωνας εντείνεται", όπως αναφέρει ο WMO σε δήλωση που εστάλη στους δημοσιογράφους.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες στη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να φθάσουν επίσης σε νέα υψηλά, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών και θανάτων.

