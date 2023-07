Πολιτισμός

Καύσωνας - Αρχαιοφύλακες: στάσεις εργασίας σε αρχαιολογικούς χώρους

Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας, αρχής γενομένης από την Πέμπτη αποφάσισε η ΠΕΥΦΑ.

Σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων αναφέρεται ότι «το γενικό συμβούλιο της ΠΕΥΦΑ συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως με βασικό θέμα το νέο επικινδυνότερο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει την χώρα.

Με γνώμονα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στους Αρχαιολογικούς Χώρους και ιδιαίτερα στον Αρχ. Χώρο της Ακρόπολης τις προηγούμενες ημέρες, αποφασίστηκαν ομόφωνα μέτρα για την προστασία της υγείας των συναδέλφων αρχαιοφυλάκων, μονίμων και ΙΔΟΧ, καθώς και των επισκεπτών.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι παρά τις εξαιρετικά ακραίες συνθήκες που αντιμετώπισαν όλοι οι αρχαιοφύλακες, με θερμοκρασίες άνω των 45?C, προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας, αγνοώντας την επικινδυνότητα του φαινομένου (στην Ακρόπολη είχαμε πάνω από 20 λιποθυμίες επισκεπτών).

Για λόγους προστασίας της υγείας εργαζομένων και επισκεπτών, η ΠΕΥΦΑ κηρύσσει από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή 20-23/07/2023:

• 4ωρη στάση εργασίας από τις 16.00μμ έως τη λήξη της βάρδιας για όλους τους Αρχαιολογικούς Χώρους που λειτουργούν 08.00πμ-20.00μμ και στον Λευκό Πύργο (λόγω παντελούς έλλειψης κλιματισμού).

• 2ωρη στάση εργασίας από τις 13.30μμ-15.30μμ για τους Αρχ. Χώρους και τα Μουσεία της χώρας που λειτουργούν 08.30πμ-15.30μμ.

Οι συνάδελφοι αρχαιοφύλακες που εργάζονται στα ΝΠΔΔ και σε Μουσεία με διπλοβάρδια, πρόωρη αποχώρηση της πρωινής βάρδιας (13.30μμ), σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.»