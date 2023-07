Αθλητικά

Formula 1: Το GP Ουγγαρίας αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ANT1+ (εικόνες)

Το 11ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Ο 11ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στην πίστα «Hungaroring» της Ουγγαρίας και θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 23 Ιουλίου, στις 16:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η Formula 1 επισκέπτεται την πανέμορφη Βουδαπέστη για τον φετινό αγώνα. Η πίστα του Ουγγαρόρινγκ βρίσκεται στα περίχωρα της ουγγρικής πρωτεύουσας, κατασκευάστηκε το 1985 μέσα σε 9 μήνες και ο πρώτος αγώνας έγινε εκεί το 1986 με νικητή τον Νέλσον Πικέ με Williams. Οι οδηγοί παρομοιάζουν τη συγκεκριμένη πίστα με πίστα καρτ, καθώς οι στροφές είναι συνεχείς και οι ομάδες, αναζητώντας πρόσφυση, επιλέγουν τις μέγιστες κλίσεις στις αεροτομές, όπως στο Μονακό. Κομβικής σημασίας για την επίτευξη ενός καλού χρόνου είναι ο ρυθμός, ενώ ο καιρός, που θα είναι ζεστός και βροχερός, αναμένεται να δώσει συναρπαστική διάσταση στον αγώνα.

Είναι η 39η φορά που θα γίνει αγώνας στο Ουγγαρόρινγκ και πολυνίκης εκεί με 8 νίκες είναι ο Λιούις Χάμιλτον ( 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Από τους οδηγούς που εκκινούν στον αγώνα έχουν επίσης κερδίσει στη συγκεκριμένη πίστα ο Φερστάπεν το 2022, ο Οκόν το 2021 και ο Ρικιάρντο το 2014. Η διαδρομή των 4.381m περιλαμβάνει 14 στροφές και μια μικρή ευθεία, αυτή των πιτ, συνεπώς το μοναδικό ρεαλιστικό σημείο προσπεράσματος είναι το τέλος της ευθείας εκκίνησης - τερματισμού. Τα προσπεράσματα είναι πιο εύκολα, λόγω της νέας αεροδυναμικής μορφής των μονοθεσίων, παραμένουν όμως δύσκολα, οπότε η καλή επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές είναι καθοριστικής σημασίας.

Ο Φερστάπεν έχει κερδίσει στους 6 τελευταίους αγώνες και βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα. Ίσως μπορέσουν να τον κοντράρουν για τη νίκη, οι Χάμιλτον, Αλόνσο, Λεκλέρκ και Νόρις, ενώ ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο Πέρεζ, που υστερεί σε απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές των τελευταίων αγώνων. Πολλά βλέμματα θα είναι στραμμένα και στον Ρικιάρντο, που επιστρέφει με τα χρώματα της Alpha Tauri στη θέση του ντε Φρις. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας C3, C4, C5. Στο Ουγγαρόρινγκ θα κάνει ντεμπούτο το εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης ελαστικών (Alternative Tyre Allocation). Σύμφωνα μ’ αυτό κάθε οδηγός θα έχει στις κατατακτήριες δοκιμές στη διάθεσή του, μόνο ένα τύπο γόμας, σε κάθε περίοδο. Έτσι στο Q1 θα χρησιμοποιηθεί η σκληρή γόμα (C3), στο Q2 θα χρησιμοποιηθεί η μέση γόμα (C4) και στο Q3 θα χρησιμοποιηθεί η μαλακή γόμα (C5). M’ αυτό τον τρόπο θα μειωθούν και τα διαθέσιμα σετ ελαστικών ανά οδηγό για το τριήμερο του αγώνα από 13 σε 11: 3 σετ σκληρής γόμας, 4 σετ μέσης γόμας και 4 σετ μαλακής γόμας. Επίσης στη διάθεση των οδηγών θα βρίσκονται, ως συνήθως, 4 σετ ενδιάμεσα ελαστικά και τρία σετ βρόχινα ελαστικά. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν για τον αγώνα ένα σετ τουλάχιστον από κάθε γόμα.

Στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show», την Κυριακή 23 Ιουλίου στις 15:00, θα πλαισιώσουν τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη οι Μαρία Θωμά, Κώστας Λεώνης και Τζώρτζης Μαρκογιάννης, ο οποίος ως οδηγός Formula Eurocup 3 θα σχολιάζει τις προσπάθειες των συναθλητών του. Ακόμα, στην εκπομπή «Formula 1 Show», μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, μια αποκλειστική συνέντευξη του οδηγού της Alpha Tauri, Γιούκι Τσουνότα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 11ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

21/7 F1 FP1 14:30 – 15:30 ANT1+ 21/7 F1 FP2 18:00 – 19:00 ANT1+ 22/7 F3 Sprint Race 10:50 – 11:35 ANT1+ 22/7 F1 FP3 13:30 – 14:30 ANT1+ 22/7 F2 Sprint Race 15:15 – 16:05 ANT1+ 22/7 F1 Qualifying 17:00 – 18:00 ANT1+ 23/7 F3 Feature Race 09:25 – 10:15 ANT1+ 23/7 F2 Feature Race 11:05 – 12:10 ANT1+ 23/7 F1 Formula 1 Show 15:00 ANT1+ 23/7 F1 Race 16:00 ANT1, ANT1+ 23/7 F1 Post-Race Με τη λήξη του αγώνα ANT1+

Την Κυριακή 23 Ιουλίου, στις 16:00, το 11ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

