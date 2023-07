Κόσμος

Τραμπ: είμαι στόχος έρευνας για τα επεισόδια στο Καπιτώλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έλαβε επιστολή από τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, στην οποία γνωστοποιείται στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ότι είναι στόχος ομοσπονδιακής έρευνας για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτώλιο και για απόπειρες ανατροπής του αποτελέσματος των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2020.

«Ο παράφρων Τζακ Σμιθ, εισαγγελέας του υπουργείου Δικαιοσύνης του Τζο Μπάιντεν, μου έστειλε μια επιστολή (ξανά, ήταν Κυριακή το βράδυ!) δηλώνοντας ότι εγώ είμαι ΣΤΟΧΟΣ της έρευνάς του για την 6η Ιανουαρίου», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social Media, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο του ανήκει.

Ο επικρατέστερος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024 είπε ότι του δόθηκαν «τέσσερις μόλις ημέρες» για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η διαδικασία «σχεδόν πάντα» οδηγεί σε απαγγελία κατηγορητηρίου, χαρακτηρίζοντας αυτή την έρευνα «κυνήγι μαγισσών».

Αργότερα σήμερα, συνήγοροι υπεράσπισης και ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναμένεται να εμφανιστούν για πρώτη φορά σε περιφερειακό δικαστήριο της Φλόριντα ενώπιον της δικαστίνας Αϊλίν Κάνον, η οποία προεδρεύει επί των κατηγοριών για κακοδιαχείριση απόρρητων πληροφοριών και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Εναντίον του Τραμπ τον περασμένο μήνα ασκήθηκαν διώξεις από τις ομοσπονδιακές αρχές επειδή κράτησε και έδειξε σε άλλους απόρρητα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Μεταξύ των κατηγοριών είναι «παρακράτηση πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια» και «παρακώλυση της δικαιοσύνης».

Ο Σμιθ ηγείται της δίωξης και σε αυτή την υπόθεση.

Σε βάρος του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου έχει επίσης απαγγελθεί κατηγορίες από τη δικαιοσύνη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για λογιστικές απάτες, σε σχέση με πληρωμή που έγινε πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 με στόχο να φιμωθεί μια πορνοστάρ.

Eισαγγελέας της Τζόρτζια αναμένεται επίσης να ανακοινώσει έως τον Σεπτέμβριο το αποτέλεσμα της έρευνάς της για την πίεση που άσκησε ο πρώην πρόεδρος στην προσπάθεια να αλλάξει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 σε αυτή την Πολιτεία των ΗΠΑ.

