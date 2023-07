Κόσμος

Βόρεια Κορέα: νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου

Η νέα πυραυλική δοκιμή σημειώθηκε σχεδόν μια εβδομάδα αφότου η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο.

Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε την Τρίτη από τη Βόρεια Κορέα προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας (ή Ανατολική Θάλασσα όπως είναι γνωστή στην κορεατική χερσόνησο), όπως μετέδωσε νωρίτερα το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στη Σεούλ και επιβεβαίωσε ακολούθως το γραφείο του ιάπωνα πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα.

Η νέα πυραυλική δοκιμή σημειώθηκε σχεδόν μια εβδομάδα αφότου η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-18, στον απόηχο της αποστολής αμερικανικού πυρηνικού υποβρυχίου στην κορεατική χερσόνησο – για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες.

Σεούλ και Ουάσινγκτον ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις της Πιονγκγιάνγκ περί κλιμάκωσης της έντασης στην κορεατική χερσόνησο.

