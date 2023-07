Υγεία - Περιβάλλον

Κοζάνη: Πέθανε 39χρονη μετά την γέννα

Η άτυχη γυναίκα έφερε στον κόσμο τα δίδυμά της και λίγες ώρες αργότερα έσβησε.

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, κατά τη διάρκεια δύσκολης γέννας διδύμων για μία 39χρονη, από την Ινδία, η οποία διέμενε στη Δεσκάτη Γρεβενών.

Ειδικότερα, σύμφωνα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κοζάνης την περασμένη Παρασκευή (14/7) και μπήκε στο χειρουργείο για να γεννήσει, ωστόσο, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και ατονία μήτρας, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη αιμορραγία.

Τα νεογέννητα είναι καλά στην υγεία τους

Τα δύο νεογέννητα μωράκια είναι καλά στην υγεία τους, όμως η μητέρα τους διασωληνώθηκε και διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου, δυστυχώς, κατέληξε μετά από κάποιες ώρες.

Ο σύζυγος της 39χρονης γυναίκας κατέθεσε μήνυση στο Α.Τ. Κοζάνης κατά παντός υπευθύνου.

