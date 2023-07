Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές στη Δυτική Αττική: Ο ΕΕΣ στο πλευρό των πληγέντων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και Σαμαρίτες βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές της δυτικής Αττικής.

-

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέμεινε όλη την νύχτα στο πλευρό πυροσβεστών και πολιτών στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής

Αδιάκοπη είναι η συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής (Δερβενοχώρια, Νέα Πέραμος, Νέα Ζώη Μάνδρας ) όπου η πύρινη λαίλαπα έχει καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά της. Κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών και Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ε.Ε.Σ. με Κινητή Μονάδα Υγείας ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, προσφέροντας Πρώτες Βοήθειες, Βασικές Υπηρεσίες Υγείας και είδη πρώτης ανάγκης σε πυροσβέστες και κατοίκους.

Η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ., στελεχωμένη από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό παρέμεινε όλο τη νύχτα στη Νέα Πέραμο, στο σταθμό της Πυροσβεστικής της Ολυμπίας Οδού, ενισχύοντας τις τιτάνιες προσπάθειες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας να απομακρύνουν τις φλόγες από την Εθνική Οδό, προσφέροντας Πρώτες Βοήθειες και Βασικές Υπηρεσίες Υγείας. Εν συνεχεία, η Κινητή Μονάδα Υγείας μεταφέρθηκε στην Νέα Ζώη Μάνδρας, προκειμένου να συνδράμει τους κατοίκους και τις δυνάμεις κατάσβεσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας συνολικά αντιμετώπισαν επιτυχώς περισσότερα από 60 έκτακτα περιστατικά (εγκαύματα μικρής έκτασης, δύσπνοιες, δακρύρροιες κ.α.) σε πυροσβέστες, μέλη της Πολιτικής Προστασίας και πολίτες.

Σημειώνεται ότι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αναχώρησε πολυμελές κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ. από την Αθήνα με εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες και Νοσηλευτικό προσωπικό με κατεύθυνση τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές σε Δερβενοχώρια και Λουτράκι: Συνεχείς αναζωπυρώσεις της πυρκαγιάς

Τουρκία: Αμυντικές συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία

Κοζάνη: Πέθανε 39χρονη μετά την γέννα