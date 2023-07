Οικονομία

Έλληνας φιναλίστ για το βραβείο “Καλύτερος παραγωγός βιολογικών προϊόντων” στην Ευρώπη

Ένας Έλληνας αγρότης βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις φιναλίστ του βραβείου “Καλύτερος παραγωγός βιολογικών προϊόντων” στην Ευρώπη για το 2023

Ένας Έλληνας αγρότης από το Μαυροχώρι Καστοριάς κατάφερε να φιγουράρει στην λίστα με τους τρεις φιναλίστ των «EU Organic Awards για το 2023», στην κατηγορία του καλύτερου «παραγωγού βιολογικών προϊόντων». Οι φιναλίστ επιλέχθηκαν ανάμεσα από εκατό συμμετοχές από όλη την Ευρώπη, με μεγαλύτερη παρουσία να έχουν οι υποψήφιοι από την Κεντρική Ευρώπη και τις Βαλτικές χώρες. Ο Θωμάς Μόσχος στην κούρσα της τελικής κατάταξης για την πρώτη θέση, που τα αποτελέσματά της θα γνωστοποιηθούν σε ειδική εκδήλωση στις 25 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, έχει να συναγωνιστεί δύο συμμετοχές από χώρες με οργανωμένη παράδοση στον βιολογικό αγροτοδιατροφικό τομέα όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία.

Τα EU Organic Awards διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2022 ως μέρος της προσπάθειας της ΕΕ για την αναγνώριση της αξίας της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής προϊόντων. Το πρόγραμμα βιολογικών βραβείων της ΕΕ περιλαμβάνει 7 κατηγορίες και 8 ατομικά βραβεία όπως «την καλύτερη παραγωγό βιολογικών προϊόντων (γυναίκα), τον καλύτερο παραγωγό βιολογικών προϊόντων (άνδρα), την καλύτερη βιολογική περιοχή, την καλύτερη βιολογική πόλη, την καλύτερη βιολογική «βιο-περιοχή», την καλύτερη βιολογική επεξεργασία τροφίμων ΜΜΕ, τον καλύτερο λιανοπωλητή βιολογικών τροφίμων, το καλύτερο βιολογικό εστιατόριο και την καλύτερη υπηρεσία φαγητού.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παράγουν εξαιρετικά, καινοτόμα, βιώσιμα και εμπνευσμένα προϊόντα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, με πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και την κατανάλωση. Ο Θωμάς Μόσχος που διαθέτει μια οικογενειακή αγροτική επιχείρηση (Φάρμα Μόσχου) στο Μαυροχώρι Καστοριάς, μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, δήλωσε «πανευτυχής για την εξέλιξη ως ένα πρώτο σταθμό μιας προσπάθειας που κράτησε τουλάχιστον μια πενταετία» και αφορά όλη την γραμμή παραγωγής της φάρμας, από την καλλιέργεια των χωραφιών που γίνεται με μεθόδους γεωργίας ακριβείας, μέχρι την εφαρμογή τεχνολογιών για την ελάχιστη κατανάλωση νερού στην άρδευση της αγροτικής παραγωγής, την βιολογική παραγωγή τυριών (κασέρι και φέτα) καθώς και την αναγνώριση της βιολογικής ταυτότητας του τυροκομείου της φάρμας. Όπως αναφέρει, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι «τα προϊόντα μας, από την παράγωγη έως την κατανάλωση, έχουν χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, αφού το 80% της παραγωγής μας για να φθάσει στην φάρμα όπου επεξεργάζεται και ακολούθως στην κατανάλωση, διανύει ελάχιστες αποστάσεις» .

Ο Θωμάς Μόσχος δείχνει συγκρατημένη αισιοδοξία για την έκβαση του τελικού διαγωνισμού, λέει ότι «έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε» ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει ότι «το αποτέλεσμα ανήκει στους 12 εργαζόμενους της φάρμας σε κάθε γραμμή παραγωγής», από την σπορά των χωραφιών που γίνεται χωρίς όργωμα, την παραγωγή γάλακτος και κρέατος από την μονάδα βοοειδών και προβάτων έως και την παραγωγή διαφόρων ποικιλιών τυριών στο υπερσύγχρονο τυροκομείο, που ακολούθησαν με συνέπεια το πρόγραμμα της βιολογικής αλυσίδας σε όλη την γραμμή παραγωγής της φάρμας.

Τα βραβεία διοργανώνονται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe. Η κριτική επιτροπή για τα βραβεία αποτελείται από εκπροσώπους αυτών των οργανισμών, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Στις επτά κατηγορίες με τους φιναλίστ των βιολογικών βραβείων της ΕΕ η μοναδική συμμετοχή της Ελλάδας είναι αυτή του Θωμά Μόσχου από την Καστοριά Στο διαγωνισμό βραβείων μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε παράγοντας ή ίδρυμα στην αλυσίδα αξίας βιολογικών προϊόντων αρκεί να διαθέτει ένα καινοτόμο, βιώσιμο προϊόν που συμβάλλει στη μεγαλύτερη προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

