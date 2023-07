Κόσμος

Κολομβία: Νεκροί πολιτικοί σε συντριβή αεροσκάφους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αεροπορική τραγωδία στην Κολομβία, όπου όλοι οι επιβαίνοντες του μικρού αεροπλάνου, σκοτώθηκαν κατά την πτώση του στο έδαφος.

-

Πέντε πολιτικοί και ο πιλότος σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη σε αεροπορικό δυστύχημα στην κεντρική Κολομβία.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna T210N, συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στην πόλη Σαν Λουίς ντε Γασένο, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Μπογοτά, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο και πέντε στελέχη του συντηρητικού κόμματος Centro Democratico («Δημοκρατικό Κέντρο») του πρώην προέδρου Αλβάρο Ουρίμπε.

Νεκροί είναι η πρώην γερουσιαστής Νοόρα Τοβάρ, ο σύζυγός της Γκιγιέρμο Πέρες (συντονιστής του κόμματος στον νομό Μέτα), ο βουλευτής Ντίμας Μπαρέρο, ο Όσκαρ Ροδρίγκες (δημοτικός σύμβουλος της Βιγιαβισένσιο) και ο Φελίπε Καρένιο (υποψήφιος νομάρχης Μέτα στις εκλογές του Οκτωβρίου).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας, τα στελέχη του Centro Democratico είχαν αναχωρήσει αεροπορικώς από την πόλη Βιγιαβισένσιο με προορισμό την Μπογοτά, προκειμένου να παραστούν σε κομματική εκδήλωση.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο εξέφρασε μέσω Twitter τη θλίψη του για την αεροπορική τραγωδία και τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων.

Mis condolencias a las familias de estos lideres y lideresas politicas que han muerto en accidente aereo. https://t.co/gIdzcs4svj — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Αττική, Ρόδος, Λουτράκι, Λακωνία: εστίες και αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Κύπρος - Τουρκική εισβολή: ο Αττίλας και η “μαύρη επέτειος”

Μουντιάλ Γυναικών: σέντρα σε ΑΝΤ1 και ANT1+