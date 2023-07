Κόσμος

Νέα Ζηλανδία - Όκλαντ: Φονικοί πυροβολισμοί πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ

“Συναγερμός” στις Αρχές ασφαλείας και τρόμος στις αποστολές των εθνικών ομάδων που βρίσκονται στην Νέα Ζηλανδία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από σφαίρες στην Όκλαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, την ημέρα που ξεκινούν οι αγώνες του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών, οι οποίοι θα διεξαχθούν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσαν οι νεοζηλανδικές αρχές.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρις Χίπκινς καθησύχασε κρίνοντας πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε απειλή για την εθνική ασφάλεια εξαιτίας της επίθεσης και πρόσθεσε ότι το Μουντιάλ, που οργανώνει η χώρα του από κοινού με την Αυστραλία, θα αρχίσει κανονικά, όπως είναι προγραμματισμένο.

Η αμερικανική εθνική ομάδα, που βρίσκεται στην Όκλαντ, διαβεβαίωσε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ότι το προσωπικό της και οι παίκτριες δεν έπαθαν το παραμικρό.

Στην επίθεση, που είχε επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι άνθρωποι, ο δράστης «πήγε σε κτήριο και πυροβόλησε με το όπλο του», ανέφερε ο μεταβατικός αρχηγός της νεοζηλανδικής αστυνομίας Σάνι Πατέλ.

«Φθάνοντας στους υψηλότερους ορόφους του κτηρίου, ο άνδρας κλείστηκε στον κλωβό του ανελκυστήρα και το προσωπικό μας προσπάθησε να κάνει διάλογο μαζί του. Έριξε κι άλλους πυροβολισμούς και βρέθηκε νεκρός λίγη ώρα αργότερα», σύμφωνα με τον κ. Πατέλ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι σε αυτό το στάδιο έχουν επιβεβαιωθεί δύο θάνατοι, πέραν αυτού του δράστη. Έκανε επίσης λόγο για τραυματίες, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Αναπτύχθηκε στην περιοχή «ισχυρή» δύναμη της αστυνομίας μετά το συμβάν που απέκλεισε τη ζώνη, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία, που έστειλε επίσης ελικόπτερο στην περιοχή.

«Αυτό που συνέβη είναι προφανώς ανησυχητικό», πάντως «διαβεβαιώνουμε το κοινό ότι (...) η κατάσταση έχει ελεγχθεί και ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Πατέλ.

Εκτίμησε επίσης πως «δεν υπάρχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια».

Η αστυνομία συνέστησε εξάλλου στους πολίτες της Όκλαντ να μην προσεγγίσουν την περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η επίθεση διαρκούσης της έρευνάς της.

