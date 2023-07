Οικονομία

Καύσωνας - Γεωργιάδης: Έκκληση σε εργοδότες για προστασία των υπαλλήλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τους ελέγχους σε εταιρείες στην Μάνδρα, μετά τον σάλο στα social media πως δεν έδιωξαν το προσωπικό, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, λόγω της φωτιάς.

-

Έκκληση στους εργοδότες να τηρούν τις προβλεπόμενες οδηγίες ενόψει καύσωνα κάνει σε ανάρτηση του στο twitter ο υπουργός εργασίας 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα αναφέρεται σε είδηση που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ότι δύο εταιρίες στη Μάνδρα Αττικής εμπόδισαν τους εργαζομένους τους να αποχωρήσουν παρά την μεγάλη επιβάρυνση την ατμόσφαιρας από τις πυρκαγιές στην περιοχή αυτή λέγοντας τα εξής:

"Προχθές στα social media και το διαδίκτυο κυκλοφόρησε η είδηση ότι δύο εταιρίες στη Μάνδρα Αττικής εμπόδισαν τους εργαζομένους τους να αποχωρήσουν παρά την μεγάλη επιβάρυνση την ατμόσφαιρας από τις πυρκαγιές στην περιοχή αυτή. Η Ανεξάρτητη Επιθεώρηση Εργασίας έκανε έλεγχο σε αυτές τις εταιρίες και διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Καμμία από τις δυο εταιρίες δεν κινδύνευσε. Η μια μάλιστα έδιωξε το προσωπικό της πολύ νωρίτερα από την οδηγία. Η άλλη το μεσημέρι, χωρίς όμως κάποιο κίνδυνο για τους εργαζομένους. Κάθε τέτοια καταγγελία θα διερευνάται αμέσως. Καλώ και τους εργοδότες και τους εργαζομένους να τηρούν τις οδηγίες μας ειδικά από σήμερα που εκτός από τις πυρκαγιές έχουμε και την άφιξη των νέων υψηλών θερμοκρασιών σε επίπεδο καύσωνα".

Προχθές στα social media και το διαδίκτυο κυκλοφόρησε η είδηση ότι δύο εταιρίες στη Μάνδρα Αττικής εμπόδισαν τους εργαζομένους τους να αποχωρήσουν παρά την μεγάλη επιβάρυνση την ατμόσφαιρας από τις πυρκαγιές στην περιοχή αυτή. Η Ανεξάρτητη Επιθεώρηση Εργασίας έκανε έλεγχο σε…

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 20, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Αττική, Ρόδος, Λουτράκι, Λακωνία: εστίες και αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Κύπρος - Τουρκική εισβολή: ο Αττίλας και η “μαύρη επέτειος”

Καύσωνας - ΕΦΚΑ: Αλλαγές σε ραντεβού για επιτροπές ΚΕΠΑ