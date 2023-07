Κοινωνία

Φωτιές - Αττική, Ρόδος, Λουτράκι, Λακωνία: εστίες και αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Μαίνεται η πυρκαγιά στο κέντρο του “σμαραγδένιου νησιού”. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές στην Δυτική Αττική και στο Λουτράκι. Βελτιωμένη εικόνα στην Λακωνία.

Ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Ρόδο, Δυτική Αττική και Λουτράκι έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι αυτή που ξέσπασε την Τρίτη 18 Ιουλίου στην περιοχή Έμπωνας Ρόδου σε δασική έκταση με πυκνή βλάστηση. Η πυρκαγιά μαίνεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα και τα εναέρια μέσα, συνδράμοντας με τη σειρά τους στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ειδικότερα, στη Ρόδο επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σε Δερβενοχώρια και Λουτράκι δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο αλλά διάσπαρτες εστίες εντός του καμένου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ήταν σε επιφυλακή, προσπαθώντας να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Στα Δερβενοχώρια επιχειρούν 250 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 75 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα καθώς και 1 ελικόπτερο για συντονισμό. Στο Λουτράκι επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 43 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Ιουλίου σε δασική έκταση στο Λευκόχωμα Λακωνίας είναι σε ύφεση και στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Καλύτερη είναι η εικόνα και στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων επί της επαρχιακής οδού Ελευσίνας-Θηβών, από τον κόμβο Μάνδρας προς Θήβα και στα δύο ρεύματα. Επίσης, επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, από το ύψος του κόμβου Αγίων Θεοδώρων μέχρι τον κόμβο Επιδαύρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, αποκαθίσταται η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Συνελήφθη 30χρονος που ομολόγησε τρεις εμπρησμούς στη Μεσσηνία

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με τη συνδρομή ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος ομολόγησε πως είναι υπεύθυνος για τρεις διαφορετικές πυρκαγιές στις περιοχές Υάμεια και Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Πέμπτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουλίου, για τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Κλειστά τα πάρκα στην Αττική

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται, κλειστά θα είναι το Πάρκο Τρίτση, το Πεδίον του Άρεως, ο Λόφος Φινοπούλου και το Αττικό Άλσος, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

Για τους ίδιους λόγους, αναβάλλονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και τις επόμενες ημέρες στο θέατρο του Αττικού Άλσους, «Κατίνα Παξινού».

