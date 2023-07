Λακωνία

Μεγάλη φωτιά στην Λακώνια: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου ERRICSON

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Λακωνία. Μάχη για να μην πλησιάσει σε χωριά. Αναγκαστική προσγείωση για πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Μαίνεται η πυρκαγιά στην Λακωνία που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά κατευθύνεται από το Λυκοβουνό προς το Δαφνί. Μάλιστα έφτασε στα 500 μέτρα από τα πρώτα σπίτια που βρίσκονται στις παρυφές του χωριού.

Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν και 6 εναέρια μέσα μέχρι την δύση του ηλίου.

Η μάχη των Πυροσβεστικών δυνάμεων δίνεται για να μην φτάσουν οι φλόγες στα πρώτα διάσπαρτα σπίτια στις άκρες του χωριού Δαφνί και την επαρχιακή οδό. Προς το παρόν το χωριό δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ακόμη, ένα ελικόπτερο ERICKSON που επιχειρούσε στη φωτιά στη Λακωνία. πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο που βρίσκεται στο Πυρί Σπάρτης λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: flynews.gr

