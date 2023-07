Οικονομία

Ακρίβεια - Σκρέκας για σχολικά είδη: πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Τι δήλωσε ο Υπ. Ανάπτυξης για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, που μεταξύ άλλων προβλέπει μέτρα στήριξης ύψους 4,4 δις ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, σε δήλωση του για τις διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκαν στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» στο οποίο υπάρχουν μέτρα στήριξης ύψους 4,4 δις ευρώ προς κατηγορίες πολιτών και επιχειρήσεων, αναφέρει «Δυναμώνουμε το τείχος προστασίας για την ελληνική οικογένεια που δοκιμάζεται από την ακρίβεια και τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Παρατείνουμε μέχρι το τέλος του 2023 δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της Ν.Δ.: το «Καλάθι του Νοικοκυριού», που έφερε απτά αποτελέσματα, και την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους, σε σημαντικά για το καλάθι της ελληνικής οικογένειας προϊόντα».

«Επιπλέον, για πρώτη φορά, εντάσσουμε στη σχετική διάταξη και τα σχολικά είδη, διευρύνοντας την κάλυψη ιδιαιτέρως σημαντικών αναγκών για τις οικογένειες», επισημαίνει ο Υπ. Ανάπτυξης σχετικά με την νέα ρύθμιση για τα σχολικά είδη.

Καταλήγοντας, ο κ. Σκρέκας αναφέρει ότι «Η Κυβέρνηση συνεχίζει με σχέδιο και αποφασιστικότητα τη μάχη κατά της ακρίβειας και των φαινόμενων αθέμιτης κερδοφορίας, προς όφελος των οικογενειακών προϋπολογισμών».

