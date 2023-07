Πολιτισμός

“Όποιος θέλει να χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!”: Επιστρέφει στην Αττική η θρυλική παράσταση

Που και πότε μπορούν οι θεατές να απολαύσουν την Κατιάνα Μπαλανίκα και τον υπόλοιπο θίασο, που έσκισαν σε όλη την Ελλάδα, με το έργο του Γιώργου Καπουτζίδη.

Μετά την απόλυτη sold-out επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και ύστερα από την θερμή υποδοχή της από το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα, η παράσταση-φαινόμενο, «Όποιος θέλει να χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!», του Γιώργου Καπουτζίδη, με την Κατιάνα Μπαλανίκα και έναν νεανικό θίασο ταλαντούχων ηθοποιών συνεχίζει την επιτυχημένη περιοδεία της σε ολόκληρη τη χώρα για να μας χαρίσει και πάλι το γέλιο και την αισιοδοξία!

Ειδικά για το κοινό της Αττικής, για όσους δεν πρόλαβαν, αλλά και για εκείνους που θέλουν να την ξαναδούν, το «Όποιος θέλει να χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!», έρχεται σε 4 ακόμα καλοκαιρινά θέατρα, σε Νίκαια, Αιγάλεω, Βριλήσσια και Παπάγου!

Το πρώτο θεατρικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και κέρδισε την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας παράσταση, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του, αναδεικνύοντας μοναδικά τους προβληματισμούς και τα κοινωνικά ζητήματα, που μόνο ο Γιώργος Καπουτζίδης ξέρει να θίγει τόσο εύστοχα.

Η μοναδική και αγαπημένη του κοινού Κατιάνα Μπαλανίκα συναντά και πάλι τους Μαριλού Κατσαφάδου, Ανθή Σαββάκη, Ευθύμη Γεωργόπουλο και Αποστόλη Ψαρρό - μέλη του θιάσου της πρώτης παράστασης - και μαζί με τις νέες προσθήκες στην ομάδα, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργο Ξούλο, Μάριο Δερβιτσιώτη, έρχονται για να μεταδώσουν το γέλιο, τη ζωντάνια και την ευαισθησία του Γιώργου Καπουτζίδη, σε ολόκληρη την Ελλάδα!

Έτσι, αυτό το καλοκαίρι φέρνει έρωτες, απιστίες, ανατροπές, αποκαλύψεις και πολύ γέλιο στην καλοκαιρινή περιοδεία του «Όποιος θέλει να χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!»

Ένας ανομολόγητος έρωτας που κρατάει είκοσι χρόνια. Ένας γάμος που διαλύεται από μία απιστία. Κι ένας άλλος που αναβάλλεται επ’ αόριστον,

αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στον γαμπρό. Ένας πρώην, ένας νυν, αναρίθμητα ραντεβού μέσω ίντερνετ

κι ένα σπίτι που όσο περνά η ώρα… πλημμυρίζει. Κυριολεκτικά. Και πριν βουλιάξουν οριστικά, θα πρέπει να πούνε την αλήθεια. Όλοι σε όλους. Η συνέχεια επί σκηνής… ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ […] Ο Γιώργος Καπουτζίδης στο πρώτο του θεατρικό έργο πιάνει το νήμα από εκεί που το έχουν αφήσει οι προκάτοχοι του. Αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των Ελλήνων κωμωδιογράφων από τα κορυφαία δίδυμα των Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου, Τσιφόρου-Βασιλειάδη, Γιαλαμά-Πρετεντέρη, ως τα σύγχρονα των Ρέππα-Παπαθανασίου και Ρήγα-Αποστόλου, έστω κι αν ως τώρα είχε γράψει μόνο τηλεοπτικά σενάρια. Διαθέτει την αίσθηση της ατάκας, του χιούμορ, ξέρει να γράφει διάλογο να δημιουργεί κωμικές καταστάσεις να πιάνει τα θέματα της εποχής. […] Η Κατιάνα Μπαλανίκα που καταφθάνει κάπου στη μέση των εξελίξεων για να δώσει τις λύσεις επιβεβαιώνει την αξία της παρουσίας της.Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγγραφέας κρατά το όνομά της στην παράσταση. […] Μυρτώ Λοβέρδου | ΤΑ ΝΕΑ […] Είναι ένα έργο αρκετά διεισδυτικό που πηγαίνει πέρα από την επιφάνεια αλλά με ένα πολύ φρέσκο και διασκεδαστικό περιτύλιγμα. […] Το έργο του Καπουτζίδη είναι ένας συνδυασμός ενέργειας και αμεσότητας. Είναι αστείο, μεγαλόψυχο. Τρυφερό και σκληρό ταυτόχρονα, αλλά ποτέ κυνικό και καθόλου φλύαρο. […] Από αυτές που θα δεις, θα θέλεις να ξαναδείς, θα συζητήσεις με την παρέα σου μετά το θέατρο και θα ταυτιστείς. Πάνος Ζόγκας | DOWN TOWN […] Ο Γιώργος Καπουτζίδης καταφέρνει να χαρίσει το γέλιο αβίαστα. Προβληματίζει και εισάγει μηνύματα, με τον ιδιαίτερο, μοναδικό του τρόπο. Η στιβαρή παρουσία της Κατιάνας Μπαλανίκα και ένας εξαιρετικός θίασος - μια ομάδα νέων ταλαντούχων ηθοποιών - απογειώνουν την ομολογουμένως καλοκουρδισμένη κωμωδία που δεν πρέπει να χάσεις. Τίνα Μεσσαροπούλου | Youfly.com […] Μια παράσταση που θα ευχαριστηθείτε με την καρδιά σας, που θα σας συγκινήσει και θα σας διασκεδάσει. Μια κωμωδία χωρίς διακρίσεις για όλους. Τη συστήνω με όλη μου την καρδία και σας προτρέπω να μην τη χάσετε. Χάρις Μολυβιάτη | NOIZY […] Δεν μπορείς να κρατήσεις το γέλιο σου, παρακολουθώντας την παράσταση.

Είναι τέτοιες οι καταστάσεις που συμβαίνουν, οι οποίες σε κάνουν να ξεκαρδίζεσαι και να περιμένεις με αγωνία την επόμενη ατάκα. Γιατί ξέρεις πώς θα έρθει. Γιατί ξέρεις τον Καπουτζίδη, ο οποίος σε έχει συνηθίσει σε ευφυέστατους διαλόγους γεμάτους χιούμορ.

Και το ίδιο κάνει και στην παράστασή του. Γιάννης Μπαϊρακτάρης | ONEMAN

Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ «Όποιος θέλει να χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!» Η θρυλική παράσταση του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗ τώρα σε όλη την Ελλάδα!!!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κείμενο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Καπουτζίδης Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Οικονομίδη Βοηθός σκηνογράφου: Αλίκη Σπανουδάκη Στο ρόλο της μαμάς η ΚΑΤΙΑΝΑ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΠΑΙΖΟΥΝ (με σειρά εμφάνισης) Ηρώ Πεκτέση, Μαριλού Κατσαφάδου, Ανθή Σαββάκη,

Γιώργος Ξούλος, Μάριος Δερβιτσιώτης, Ευθύμης Γεωργόπουλος, Αποστόλης Ψαρρός

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00 NIKAIA - ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: VIVA.GR & στο ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 ΑΙΓΑΛΕΩ - ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ» ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: VIVA.GR , ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ & στο ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ» ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: VIVA.GR,

Γραφείο Πολιτιστικού & Αθλ. Οργανισμού στο Κλ. Γυμναστήριο

(Ολυμπιονικών & Σπ. Λούη - τηλ. 2108101510)

& στο ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: VIVA.GR, Γραφεία Φεστιβάλ (Αναστάσεως 90, Δημ. Κοινότητα Παπάγου, 09:00-14:00) Εμπορικό Κέντρο HOLARGOS CENTER (Περικλέους 56, Χολαργός)

& στο ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: Κλείστε το εισιτήριό σας ΕΔΩ

Τιμές εισιτηρίων: 20€ (μειωμένο 17€)

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

