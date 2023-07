Πολιτική

Ψήφος αποδήμων: “Ναι” στο νομοσχέδιο λένε πέντε από τα οκτώ κόμματα

Περνά από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ψήφο αποδήμων. Ποια κόμματα λένε "ναι".

«Σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα καθώς φαίνεται να διαμορφώνεται η απαιτούμενη συναίνεση», ανέφερε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, μετά τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων επί της αρχής του σχεδίου νόμου «Άρση των περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού» στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Η κ. Κεραμέως, με παρέμβασή της, σχολίασε πως από τη «θετική στάση των κομμάτων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, των Σπαρτιατών, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας στο νομοσχέδιο φαίνεται να διαμορφώνεται η αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών για την ισχύ του νόμου.

Είναι μία ιστορική ημέρα για την Ελλάδα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλες τις παρατάξεις γι' αυτό. Θα είμαστε εδώ για να κάνουμε μία ενδελεχή συζήτηση. Θεωρώ μείζονος σημασίας αυτήν την ημέρα, με τη διαμόρφωση αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας να υπάρχει μία ιστορική συναίνεση και ευχαριστούμε τα κόμματα για αυτήν τη συνεργασία».