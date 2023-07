Πολιτική

Ψήφος αποδήμων: Κατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο

Το πρώτο που καταθέτει στη νέα Βουλή η επανεκλεγείσα κυβέρνηση της ΝΔ. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο.

Κατατέθηκε το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «'Αρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού».

Στόχος του νομοσχεδίου, το οποίο είναι το πρώτο που καταθέτει στη νέα Βουλή η επανεκλεγείσα κυβέρνηση της ΝΔ, είναι η κατάργηση των υποχρεώσεων και των διαδικασιών που περιορίζουν την άσκηση εκλογικού δικαιώματος σε εκλογείς ήδη εγγεγραμμένους σε εκλογικούς κατάλογους της Επικράτειας, εκ μόνου του λόγου ότι οι εκλογείς αυτοί βρίσκονται κατά την ημέρα διενέργειας εκλογών ή δημοψηφίσματος, εκτός της Επικράτειας.

Συγκεκριμένα, απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής των εν λόγω εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού που τηρούνται στο υπουργείο Εσωτερικών, με την κατάργηση των υφιστάμενων κριτηρίων και δικαιολογητικών, ενώ η αρμόδια υπηρεσία ου υπουργείου αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εγγραφής αυτών στους ανωτέρω εκλογικούς καταλόγους. Καταργείται επίσης, η Ειδική Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση ενστάσεων κατά απορριπτικών αποφάσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει προγραμματισθεί να αρχίσει την ερχόμενη Πέμπτη στις 10:00.

