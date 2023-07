Life

“The Rock” - Ντουέιν Τζόνσον: Θα πάρει την μεγαλύτερη αμοιβή ηθοποιού για μια ταινία

“Χρυσές” αποδοχές, τις υψηλότερες για έναν ηθοποιό στην ιστορία του Χόλιγουντ, θα λάβει ο Ντουέιν Τζόνσον για να πρωταγωνιστεί σε μια χριστουγεννιάτικη ταινία.

Ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον πρόκειται να λάβει τη μεγαλύτερη αμοιβή για ηθοποιό για τον ρόλο του στη χριστουγεννιάτικα κωμωδία δράσης «Red One» της Amazon Prime Video, όπου θα παίξει μαζί με τους Κρις Έβανς, Λούσι Λίου και Νικ Κρολ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Puck, ο «The Rock» θα λάβει 50 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο του στην ταινία.

Μέχρι τώρα την υψηλότερη αμοιβή, 40 εκατομμύρια δολάρια, έχουν λάβει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. για τον ρόλο του στην ταινία «Captain America: Civil War» και ο Γουίλ Σμιθ για την ταινία «King Richard».

Η πλοκή του Red One που θα σκηνοθετήσει ο Τζέικ Κάσνταν κρατείται κρυφή.

Συζητώντας για τα γυρίσματα της ταινίας με τον Τζόνσον πέρυσι, ο Έβανς είπε στο comicbook.com ότι ο Ντουέιν Τζόνσον είναι απλά απίστευτος. «Είναι τόσο ωραίος τύπος. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει στην πραγματικότητα, είναι τόσο αστείος. Είναι πραγματικά γοητευτικός» προσέθεσε.

