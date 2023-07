Πολιτισμός

Τόνι Μπένετ: Πέθανε ο θρυλικός τραγουδιστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής της ποπ και της τζαζ, άφησε το σημάδι του στη μουσική σκηνή για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

-

Ο Τόνι Μπένετ, ο Αμερικανός τραγουδιστής της ποπ και της τζαζ, γνωστός μεταξύ άλλων για την μεγάλη επιτυχία με το "I Left My Heart in San Francisco", ο οποίος κατόρθωσε να κερδίσει και νεότερες γενιές θαυμαστών μέχρι και τον 21ο αιώνα, πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο τραγουδιστής, που εκτιμάτο για τη ζεστή του προσωπικότητα, άφησε το σημάδι του στη μουσική σκηνή για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Είχε διαγνωστεί το 2021 με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: Φωτιά κοτνά σε σπίτια

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι

Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”