Παράξενα

Βερολίνο: Το λιοντάρι ήταν... αγριογούρουνο; (εικόνες)

Λύθηκε, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, το μυστήριο με το άγριο ζώο που κυκλοφορεί ελύθερο και είχε προκαλέσει τρόμο στους κατοίκους.

"Λήξη συναγερμού" στο Βερολίνο και στα περίχωρά του, όπου το ζώο που αναζητούσαν πυρετωδώς οι αρχές τις τελευταίες πάνω από 24 ώρες «δεν είναι λέαινα», αλλά πιθανότατα αγριογούρουνο, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κλαϊνμάχνου, της περιοχής που το ζώο είχε θεαθεί να κυκλοφορεί ελεύθερο.

«Υποθέτω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στο Βερολίνο και στη γύρω περιοχή», είπε ο Μίκαελ Γκρούμπερτ, δήμαρχος αυτής της πόλης που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Βερολίνου, ανακοινώνοντας το τέλος της έρευνας.

Παράλληλα εξήγησε ότι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εκτίμησαν, χρησιμοποιώντας ένα βίντεο που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι «πιθανότατα είναι αγριογούρουνο».