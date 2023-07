Κόσμος

Ελβετία: Πήγαν να βοηθήσουν τραυματίες και κεραυνοβολήθηκαν

Κεραυνός χτύπησε έναν αστυνομικό και έναν πιλότο ελικοπτέρου που πήγαν να βοηθήσουν δύο τραυματίες από πτώση... κεραυνού.

Ο κεραυνός μπορεί τελικά να χτυπήσει πολλές φορές το ίδιο σημείο: ένας αστυνομικός και ένας πιλότος ελικοπτέρου το διαπίστωσαν σήμερα το πρωί στην Ελβετία, όταν πήγαν να βοηθήσουν δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν από κεραυνό ενώ δούλευαν σε ένα χωράφι.

Ένας 51χρονος άνδρας και ένας έφηβος 16 ετών χτυπήθηκαν από τον κεραυνό στις 6.30 το πρωί, ενώ βρίσκονταν σε χωράφι στην κοινότητα Μενιέρ, στο καντόνι του Φράιμπουργκ. Τραυματίστηκαν και οι δύο, με τον 51χρονο πιο σοβαρά, ανέφερε η τοπική αστυνομία. Στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο της ελβετικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης (Rega) ώστε να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης όμως, ένας αστυνομικός και ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου χτυπήθηκαν επίσης από κεραυνό.

«Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκαν. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου που βρισκόταν εκεί τους πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Λίγο νωρίτερα, μια 27χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στην ίδια περιοχή της Ελβετίας, μετέδωσε το πρακτορείο Keystone ATS.

