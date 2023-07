Πολιτική

Φωτιές - Μητσοτάκης σε πιλότους: Νέα καναντέρ για αντικατάσταση των CL-215

Τις ευχαριστίες του στους Έλληνες ιτπάμενους και στο προσωπικό βάσης, καθώς και στις αντιπροσωπείες χωρών που έστειλαν βοήθεια, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός.

Την Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας, την 383 Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης και την 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών, οι οποίες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το ιδιαίτερα δύσκολο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών που ξέσπασαν αυτήν την εβδομάδα, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα πληρώματα που καθημερινά δίνουν μάχη με τις φωτιές και τους μηχανικούς που συντηρούν τα πυροσβεστικά CL-215 και CL-415, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητά τους.

Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, παρακολούθησε την απογείωση ενός «κύματος» δύο ελληνικών, δύο γαλλικών και ενός κροατικού CL-415, και ευχαρίστησε τους χειριστές και τους μηχανικούς, σημειώνοντας ότι έχουν την αμέριστη στήριξη της πολιτείας στο έργο τους.

«Κάνετε πολύ σπουδαία δουλειά και σας είμαστε πολύ βαθιά υποχρεωμένοι, και σε σας και στους τεχνικούς. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να φροντίσουμε να αναβαθμίσουμε τα αεροπλάνα σας και φυσικά να αποκτήσουμε το συντομότερο δυνατόν καινούργια Canadair, για να αντικαταστήσουμε κυρίως τα παλαιότερα, τα CL- 215», τόνισε.

«Η επένδυση στις υποδομές πολιτικής προστασίας, ειδικά στα αεροσκάφη μας, είναι απολύτως απαραίτητη. Να ξέρετε ότι θα έχετε όλη μας τη στήριξη, ο υπουργός θα τρέξει "σφαίρα" τα προγράμματα», επεσήμανε ο πρωθυπουργός μιλώντας με τους πιλότους της 383 Μοίρας, η οποία έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη αλλά αναπτύσσεται στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

«Ξέρετε, οι κάμερες δείχνουν αυτούς που πετάνε τα αεροπλάνα, αλλά σπανίως δείχνουν εσάς που τα κρατάτε στον αέρα. Οπότε εσείς δουλεύετε 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Δίνετε τη δυνατότητα να μπορούμε να αποδείξουμε κάτι σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Οπότε ένα πολύ μεγάλο "ευχαριστώ" σε όλο το τεχνικό προσωπικό», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης σε συνομιλία που είχε με το τεχνικό προσωπικό της Μοίρας.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε από τους πιλότους της 355 Μοίρας που πετούν τα CL-215 για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. «Πραγματικά, νομίζω ότι αυτή η φωτιά ήταν μία δύσκολη φωτιά, αλλά σίγουρα τα εναέρια κάνανε πολύ σημαντική δουλειά. Φροντίσαμε κι εμείς όσο μπορούμε να σας ενισχύσουμε με εναέρια από το εξωτερικό, νομίζω ό,τι μπορούσαμε να βρούμε το επιστρατεύσαμε και το φέραμε εδώ. Είναι κι αυτή μία πολύ έμπρακτη, ωραία απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Κι επειδή ξέρω ότι πετάτε κι ένα αεροπλάνο το οποίο είναι παλιό και δύσκολο και βγάζει βλάβες, ειδικά για τους χειριστές των CL- 215 έχω πολύ βαθιά εκτίμηση. Η δική μας η δουλειά είναι να σας υποστηρίζουμε έμπρακτα στη δουλειά την οποία κάνετε εσείς και το συντομότερο δυνατόν να αντικαταστήσουμε πια τα CL-215 με τα καινούρια CL-515.

Είναι στο προγραμματισμό μας να είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι θα τα αποκτήσουμε, όταν με το καλό ξαναπάρει μπροστά η γραμμή παραγωγής, για να μπορείτε κι εσείς να πετάτε το πιο σύγχρονο αεροπλάνο το οποίο θα υπάρχει διαθέσιμο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνομιλία και με τον αξιωματικό - σύνδεσμο της γαλλικής αποστολής, επισκέφθηκε και το υπόστεγο όπου γίνεται νυχθημερόν η συντήρηση των Canadair και συνομίλησε με τους μηχανικούς της Πολεμικής Αεροπορίας και της ΕΑΒ που δούλευαν εκείνη την ώρα πάνω στα αεροσκάφη.

