Φωτιά στη Ρόδο - ΕΚΑΒ: Διακομιδές ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα

Συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού τουριστών και ντόπιων από το νησί.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στη Ρόδο.

Σε οκτώ διακομιδές ατόμων προχώρησε το ΕΚΑΒ οι οποίοι αντιμετώπιζαν ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, έχουν διακομισθεί 4 ενήλικες και 2 νεογνά στο ΚΥ Αρχαγγέλου, 2 ενήλικες στο ΚΥ Γενναδίου.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν παράσχει πρώτες βοήθειες λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε παραπάνω από 60 περιστατικά στον δρόμο.

Αρτοποιός: Η φωτιά στη Ρόδο είναι η δυσκολότερη που αντιμετωπίζουμε

Όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός, η πυρκαγιά στη Ρόδο αποτελεί τη δυσκολότερη που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταστραφεί πολλές ξενοδοχειακές μονάδες περιμετρικά και δεν πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή. Στο σημείο επιχειρούν 171 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, 3 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη και 2 Canadair ενώ πηγαίνουν και τρεις τράκτορες.

Στη Ρόδο είναι επίσης, 35 Σλοβάκοι με 5 οχήματα ενώ σημειώνεται ότι είναι πολύ καλές και οι εθελοντικές ομάδες των Ροδίτων.

Όσο αφορά στις καιρικές συνθήκες, πνέουν άνεμοι 4-6 μποφόρ, με ριπές μέχρι και 7. Μάλιστα, η φωτιά άλλαξε δύο φορές κατεύθυνση από βορειοδυτικά σε βορειοανατολικά.

