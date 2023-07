Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Ρόδο - Λέκκας: Οι πέντε παράγοντες που συνέλαβαν στην πύρινη λαίλαπα

Στους λόγους που η φωτιά στη Ρόδο αναπτύχθηκε ιλιγγιωδώς τις τελευταίες ημέρες και ώρες εξηγεί ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.

Η μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει την Ρόδο για 5η μέρα και αφανίζει τον κεντρικό δασικό πυρήνα της νήσου αναπτύχθηκε ιλιγγιωδώς τις τελευταίες μέρες και ώρες, λόγω 5 ιδιαίτερων γεωπεριβαλλοντικών παραγόντων, αναλύει ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως σημειώνει ο κ. Λέκκας, οι 5 αυτοί παράγοντες είναι:

Το υφιστάμενο δασικό περιβαλλοντικό πλαίσιο: η υφιστάμενη δασική περιβαλλοντική σύνθεση που περιλαμβάνει πολύ πυκνό δασικό ιστό, ψηλά δέντρα και συσσωρευμένη καύσιμη ύλη.

Οι υφιστάμενες μορφολογικές συνθήκες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα επίμηκες μορφολογικό βύθισμα μεταξύ του όρους Αττάβυρος και του Προφήτη Ηλία, και το οποίο αντιστοιχεί σε τεκτονικό βύθισμα με διεύθυνση Α-Δ εγκάρσιο στην επιμήκη ανάπτυξη της Ρόδου.

Οι ιδιαίτερα αρνητικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες, δεδομένου ότι στο τεκτονικό βύθισμα αναπτύσσονται τόσο καταβατικοί, όσο και αναβατικοί άνεμοι πυροδοτώντας τις υφιστάμενες εστίες.

Η αδυναμία προσέγγισης στο βασικό κορμό του δάσους λόγω των υφιστάμενων μορφολογικών χαρακτηριστικών και η αδυναμία προσβολής της φωτιάς από αεροσκάφη λόγω των εντόνων μορφολογικών εναλλαγών.

Η σύνθετη μίξη του δασικού ιστού με αγροτικού οικισμούς, αστικές περιοχές και τουριστικές μονάδες, σύνθεση που επιβάλλει ειδικά και δύσκολα σχέδια διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.

Εν κατακλείδι, σημειώνει ο κ. Λέκκας, "επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά η τεράστια ανάγκη σχεδιασμού πρόληψης και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών σε ειδικές περιοχές με σύνθετο γεωδυναμικό, περιβαλλοντικό και χωροταξικό πλαίσιο και η εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού ιδιαίτερα σε περιοχές κομβικές για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας".

