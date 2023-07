Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αντίρριο

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Πάτρα. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αντίριο.

Η δόνηση ήταν μεγέθους 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητή στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αντιρίου.

