Κόσμος

Νετανιάχου: Επέμβαση για βηματοδότη στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στην νύχτα έγινε η χειρουργική επέμβαση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. τι αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

-

Η κατάσταση της υγείας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, 73 ετών, «είναι καλή», ανακοίνωσε το νοσοκομείο Σέμπα, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την εγκατάσταση βηματοδότη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κ. Νετανιάχου εισήχθη στο νοσοκομείο για να του τοποθετηθεί ο βηματοδότης μια εβδομάδα μετά την εσπευσμένη διακομιδή του στο ίδιο κέντρο υγείας με ιλίγγους.

«Θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση στο καρδιολογικό τμήμα», διευκρίνισε το νοσοκομείο Σέμπα στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού, επρόκειτο να τον αντικαταστήσει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του «ο υπουργός Δικαιοσύνης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιαρίβ Λεβίν».

Ο ίδιος ο κ. Νετανιάχου, χαμογελαστός, ανέφερε σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στους λογαριασμούς του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από τις υπηρεσίες του πως ανέμενε να λάβει εξιτήριο «το απόγευμα».