Μουντιάλ Γυναικών: η Ολλανδία νίκησε την Πορτογαλία

Νίκη με προβληματισμούς πέτυχε η Ολλανδία κόντρα στην Πορτογαλία στο Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και το ANΤ1+

Ενα γκολ από την αμυντικό του Αγιαξ, Στέφανι Φαν ντερ Χραχτ, στο 13ο λεπτό, αποδείχθηκε αρκετό για την Ολλανδία, προκειμένου να επικρατήσει 1-0 της Πορτογαλίας και να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που διεξάγεται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Οι «οράνιε», φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης, είχαν αρκετές δυσκολίες απέναντι στην -πρωτάρα σε Παγκόσμιο Κύπελλο- ιβηρική ομάδα και δημιούργησαν προβληματισμό ενόψει του ντέρμπι του 5ου ομίλου με τις ΗΠΑ. Αισθητή ήταν η απουσία της κορυφαίας σκόρερ της Ολλανδίας, Βιβιάνε Μιεντέμα, η οποία έχει τεθεί εκτός διοργάνωσης λόγω ρήξης χιαστού που υπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

