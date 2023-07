Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Αποκάλυψη σοκ για τον Κιλιτσντάρογλου (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου αναλύουν τις εξελίξεις και όσα έρχονται στο φως για τον μεγάλο ηττημένο των πρόσφατων προεδρικών εκλογών.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με τις αποκαλύψεις που αφορούν τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και τις πρόσφατες εκλογές στην Τουρκία, που ανέδειξαν και πάλι νικητή τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, για όσα μπορούμε να δούμε στο βίντεο που αναρτήθηκε το βράδυ της Κυριακής, «Αποκάλυψη σοκ για τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε ποιον υποσχέθηκε τη ΜΙΤ και 3 Υπουργεία προεκλογικά και γιατί αυτοί που τον στήριξαν λένε πλέον “ευτυχώς που δεν εξελέγη”...».

