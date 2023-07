Κόσμος

Κίνα: Δεκάδες νεκροί από κατάρρευση οροφής σε σχολείο (εικόνες)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα περισσότερα θύματα είναι μαθήτριες, μέλη της σχολικής ομάδας βόλεϊ, που έκαναν προπόνηση.

Ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή όταν κατέρρευσε η οροφή γυμναστηρίου σε δευτεροβάθμιο σχολείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά κινεζικά ΜΜΕ.

Πολλά από τα θύματα ενδέχεται να ήταν έφηβες μαθήτριες, μέλη σχολικής ομάδας βόλεϊ που είχε προπόνηση την ώρα της καταστροφής.

Η οροφή κατέρρευσε χθες Κυριακή λίγο πριν από τις 15:00 [σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας] στην Τσιτσιχάρ, στην επαρχία Χαϊλονγκτζιάνγκ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η Τσιτσιχάρ, περίπου χίλια χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πεκίνου, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Μογγολία και τη ρωσική Άπω Ανατολή.

«Συνολικά, 11 άνθρωποι είναι νεκροί στο δυστύχημα και διενεργείται έρευνα», ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων 4 πρόλαβαν να διαφύγουν, ενώ άλλοι 4, που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, επέζησαν, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Ημερησία της Χαϊλονγκτζιάνγκ.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το CCTV εικονίζουν τη στέγη του γυμναστηρίου να έχει καταρρεύσει εντελώς και σωστικά συνεργεία να ψάχνουν στα συντρίμμια.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 160 πυροσβέστες, τερματίστηκε, κατά την κινεζική δημόσια τηλεόραση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα οποία επικαλέστηκε το Νέα Κίνα, η οροφή του γυμναστηρίου είχε κατασκευαστεί εν μέρει με περλίτη, ηφαιστειακό γυαλί.

Όμως ισχυρές βροχές προκάλεσαν τη διαστολή του υλικού αυτού και κατόπιν τη θραύση και την κατάρρευση της οροφής, πρόσθεσε το πρακτορείο, διευκρινίζοντας πως υπεύθυνοι της κατασκευαστικής εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Τα δυστυχήματα τα οποία συνδέονται με τον τομέα των ακινήτων είναι συχνά στην Κίνα, όπου οι οικοδομικός κανονισμός όχι σπάνια παραβιάζεται και δεν υπάρχει αυστηρή επίβλεψή του.

