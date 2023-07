Champions League - ΑΕΚ: η αντίπαλος στον γ' προκριματικό γύρο

Αθλητικά

Ποιο ειναι το ζευγάρι απο το οποίο θα προκύψει η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η 'Ενωση. Ποια ομάδα θα βρεί στον δρόμο του ο Παναθηναϊκός αν αποκλείσει την Ντνίπρο.

Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει μία θέση στα play offs του Champions League, με αντίπαλο την ομάδα που θα προκριθεί από το «ζευγάρι» Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Αστάνα (Καζακστάν), όπως προέκυψε από την σημερινή κλήρωση που διεξήχθη στην Νιόν της Ελβετίας, για τον Γ` προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα άλλα δύο ζευγάρια που θα μπορούσαν "να βρεθούν στον δρόμο" της Ένωσης ήταν Ρακόβ (Πολωνία)-Γκαραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) και Ζρίνσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Με Μαρσέιγ ο Παναθηναϊκός, αν αποκλείσει την Ντνίπρο

Τη Μαρσέιγ θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League, εφόσον ξεπεράσει στον β΄ γύρο το εμπόδιο της ουκρανικής Ντνίπρο. Οι «πράσινοι» θα δώσουν το πρώτο ματς στην έδρα τους, στις 8 ή 9 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Μασσαλία στις 15/8.

