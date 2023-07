Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Βραζιλία έκανε... περίπατο με τον Παναμά (βίντεο)

Οι Βραζιλιάνες διεθνείς κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο στο τελευταίο παιχνίδι της Δευτέρας για το Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+.

Εύκολο έργο είχε η Βραζιλία, στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία.

Η «σελεσάο» δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην Αδελαϊδα απέναντι στον Καναδά, επιβλήθηκε με 4-0 και πήρε... κεφάλι στον 6ο όμιλο, όπου η Γαλλία υποχρεώθηκε χθες (23/7) σε «λευκή» ισοπαλία απέναντι στην Τζαμάικα.

Η Μπόρτζες ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της Βραζιλίας, πετυχαίνοντας χατ-τρικ με γκολ στο 19΄, στο 39΄ και στο 70΄, ενώ έδωσε και την ασίστ για το άλλο τέρμα της ομάδας της, το οποίο σημείωσε στο 48΄ η Μπεατρίζ.

