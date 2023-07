Κοινωνία

Καύσωνας - Καλλιθέα: νεκρός υπάλληλος που πήγε να ανοίξει παιδική χαρά

Πώς συνέβη η τραγωδία στην Καλλιθέα. Το μοιραίο μεροκάματο για τον πατέρα ενός παιδιού.

Τραγωδία στην Καλλιθέα όταν ένας υπάλληλος του Δήμου, έχασε την ζωή του τη στιγμή που άνοιγε παιδική χαρά.

Ο 49χρονος εργαζόμενος το δήμου Καλλιθέας σήμερα Κυριακή (23/07) βρέθηκε περί ώρας 16:45 για να ανοίξει την παιδική χαρά η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών Σπάρτης και Περικλέους στην Καλλιθέα.

Αφού ξεκλείδωσε την είσοδο της παιδικής χαράς της οδού Σπάρτης, διήνυσε μια απόσταση περίπου 50 μέτρων μέσα στην παιδική χαρα μέχρι να φτάσει στην δεύτερη είσοδο της παιδικής χαράς στην οδό Περικλέους, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, και εκεί κατά την την προσπάθεια του να ξεκλειδώσει το λουκέτο, κατέρρευσε.

Οι περίοικοι ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και πράγματι σε ελάχιστα λεπτά – ώρα περίπου 17:15 - έφτασαν στο σημείο ομάδα ΔΙ.ΑΣ, ένα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και ένας δικυκλιστής διασώστης του ΕΚΑΒ.

Ο διασώστης οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έδωσε υπεράνθρωπη μάχη επί περίπου 20 λεπτά εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ και με την χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, η καρδιά του άτυχου εργαζόμενου του δήμου Καλλιθέας τον είχε εγκαταλείψει.

Στη συνέχεια, στο σημείο έφτασε και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς ο αδερφός του 49χρονου.

Ο 49χρονος διεκομίσθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του, ο άτυχος εργαζόμενος του δήμου Καλλιθέας υπέστη καρδιακή ανακοπή λόγω θερμοπληξίας, και αύριο θα γίνει η νεκροψία-νεκροτομή.

Ο 49χρονος Μ.Δ., πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, κατά το παρελθόν εργαζόταν ως κηπουρός του δήμου Καλλιθέας. Σε ώρα υπηρεσίας στους κήπους του δήμου Καλλιθέας προσβλήθηκε από μια σοβαρή μόλυνση με αποτέλεσμα να χάσει το ένα του μάτι.

Στη συνέχεια μετατέθηκε στο γκαράζ του δήμου Καλλιθέας ως φύλακας, χώρος απόλυτα ελεγχόμενος και με ιατρείο, με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και με την καρδιά του να είναι γνωστά σε όλους (είχε χάσει το ένα του μάτι, είχε προβλήματα με την καρδιά του, ήταν υπέρβαρος, βρισκόταν σε έντονη φαρμακευτική αγωγή, κα.).

Πριν από δύο μήνες, για άγνωστο λόγο και με ποίου εντολή (ερευνάται) παρά τη γνωστή πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας του σε όλους στην υπηρεσία, τον απομάκρυναν από το γκαράζ και τον μετέθεσαν στο πάρκο Δαβάκη.

Ο 49χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δηλώσει ότι με τα τόσα προβλήματα υγείας δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του εκεί και του ανατέθηκε να ανοιγοκλείνει την παιδική χαρά η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σπίτι του, μεταξύ των οδών Σπάρτης και Περικλέους. Αυτήν στην οποία κατέρρευσε σήμερα Κυριακή (23/07).

Πηγή: kallitheaonline.gr

