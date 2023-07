Οικονομία

Καύσωνας - Ακρόπολη: Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

Ποιες ώρες θα λειτουργεί ο ιερός βράχος.

«Ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ακρόπολης θα αναστείλει τη λειτουργία του κατά τις μεσημβρινές ώρες, με τελευταία είσοδο στις 13:00 και επανέναρξη λειτουργίας στις 17:00» ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη τη συσσωρευμένη ζέστη στον Βράχο της Ακρόπολης.

Σημειώνεται ότι σε λειτουργία θα παραμείνουν όλοι οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

