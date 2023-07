Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: εκπλήξεις και μοιραία λάθη στα ματς της Τρίτης (εικόνες)

Ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο εν μέσω βροχής, έναν αγώνα που έληξε με σκορ έκπληξη και τα λάθη μιας ομάδας που χάρισαν την νίκη στον αντίπαλο της.

Με μία μεγάλη έκπληξη ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική για την φάση των ομίλων στο Μουντιάλ των γυναικών! Οι Φιλιππίνες νίκησαν με 1-0 την διοργανώτρια Νέα Ζηλανδία με το γκολ της Σαρίνα Μπόλντεν στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης και πλέον όλα είναι ανοιχτά στον πρώτο όμιλο στη μάχη για την πρόκριση στην φάση των ‘’16’’ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου γυναικών.

Η Νέα Ζηλανδία η οποία είχε νικήσει με 1-0 την Νορβηγία στην πρεμιέρα, έπεσε θύμα έκπληξης στην δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ και έχασε την μεγάλη ευκαιρία να μπει σε τροχιά πρόκρισης.

Οι Φιλιππίνες έγραψαν ιστορία με την πρώτη νίκη τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και πανηγύρισαν έξαλλα την μεγάλη τους επιτυχία.

"Άσφαιρες" στη βροχή Ελβετία και Νορβηγία

Κοντά στην πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ Γυναικών βρίσκεται η Ελβετία, μετά τη "λευκή" ισοπαλία που απέσπασε από την ισχυρή Νορβηγία: 0-0 στο βροχερό Χάμιλτον της Νέας Ζηλανδίας.

Οι Νορβηγίδες κέρδισαν τον πρώτο βαθμό τους, αλλά θα χρειαστεί να νικήσουν τις Φιλιππίνες στο τελευταίο ματς του Ομίλου για να διεκδικήσουν την πρόκριση. Στο παιχνίδι που έγινε νωρίτερα για τον ίδιο Όμιλο (Α'), οι Φιλιππινέζες νίκησαν τις Νεοζηλανδές με 1-0.

Η Νορβηγία δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να κερδίσει το ματς, αλλά βρήκε την γκολκίπερ Γκαέλ Ταλμάν σε ετοιμότητα: Χάουγκ 24', Μόνουμ 55', Χάνσεν 75'. Δεν αγωνίστηκε η περίφημη Άντα Χέγκερμπεργκ, η οποία ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό λίγο πριν τη σέντρα.

Η ομάδα της Ελβετίας είχε δοκάρι στο 33' με σέντρα-σουτ της Ρίζεν, ενώ έχασε καλή ευκαιρία λίγο νωρίτερα με την Τσερνογκόρτσεβιτς. Οι Ελβετίδες έχουν πλέον 4 βαθμούς.

Η Κολομβία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των παικτριών της Ν. Κορέας και επικράτησε με 2-0, κάνοντας ιδανική πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών στο ματς που έριξε την αυλαία της 1ης αγωνιστικής.

Η Νότια Κορέα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και το γεγονός πως έπαιζε με τρία στόπερ, έδειξε να μπερδεύει αρκετά τις Κολομβιανές που άργησαν να βρουν τα πατήματά τους. Μόλις στο 8ο λεπτό οι Ασιάτισες είχαν μια μεγάλη ευκαιρία με την Τσόε να πιάνει το σουτ από τα όρια της περιοχής, αλλά η Πέρες είχε σωστή θέση και μπλόκαρε την μπάλα, όπως έκανε και τρια λεπτά μετά στη μακρινή προσπάθεια της Τζι. Το ματς ήταν αρκετά σκληρό από το ξεκίνημά του, με πολλά μαρκαρίσματα και τον ρυθμό να πέφτει αισθητά. Κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Κολομβία, η οποία βρήκε το γκολ στο 30ο λεπτό κερδίζοντας πέναλτι σε χέρι της Σιμ. Την εκτέλεση ανέλαβε η Ουσμέ, η οποία άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας και το δεύτερο γκολ στην καριέρα της σε Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

Το γκολ έδωσε ψυχολογία στην Κολομβία, η οποία εννιά λεπτά αργότερα βρήκε για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα, με την Καϊσέδο να κάνει το σόλο και το σουτ, η Γιουν να χάνει την μπάλα από τα χέρια της και αυτή να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0 του ημιχρόνου. Το δεύτερο μέρος είχε παρόμοια εικόνα. Πολλά μαρκαρίσματα και μονομαχίες, με τις φάσεις πάντως να είναι λιγότερες μπροστά στις δύο εστίες. Η Κολομβία συνέχιζε να έχει τον απόλυτο έλεγχο, κρατώντας τις παίκτριες της Νότιας Κορέας μακριά από την περιοχή της Πέρες, ενώ συχνά πυκνά η Νοτιοαμερικάνες ήταν αυτές που απειλούσαν, κυρίως με την Καϊσέδο και την Ραμίρες.

Τα λεπτά περνούσαν χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, με την Κέισι Φερ να μπαίνει αλλαγή στο 78ο λεπτό και να γράφει ιστορία, διότι σε ηλικία 16 ετών και 26 ημερών έγινε η νεότερη παίκτρια που αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Ως το τελευταίο σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι και η Κολομβία πήρε τη νίκη, ξεκινώντας την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τους τρεις βαθμούς, σε αντίθεση με την Νότια Κορέα που μένει στους μηδέν και θα παλέψει για το τρίποντο τη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στο Μαρόκο.

