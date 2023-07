Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Πρεμιέρα με έκπληξη από την Νέα Ζηλανδία (εικόνες)

Ανατρεπτικά ξεκίνησε το Μονυτιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Η Χάνα Γουίλκινσον, πέτυχε το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που άρχισε σήμερα στα γήπεδα της Αυστραλίας και την Νέας Ζηλανδίας, με μία μεγάλη έκπληξη.

Η 31χρονη επιθετικός της Μέλμπουρν Σίτι, σημείωσε το μοναδικό τέρμα (48`) στην νίκη με 1-0 της «οικοδέσποινας» Νέας Ζηλανδίας επί της Νορβηγίας, που είναι από τα φαβορί για να φθάσει στην ημιτελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης.

Στο 90ο λεπτό, η Νέα Ζηλανδία έχασε μοναδική ευκαιρία να «κλειδώσει» την νίκη, αλλά η Πέρσιβαλ που αγωνίζεται στην Τότεναμ, δεν εκμεταλλεύθηκε το πέναλτι (σ.σ. από χέρι της Χάνσεν), καθώς έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της Μίκαλσεν.

Αυτή, ήταν η πρώτη νίκη για την Νέα Ζηλανδία σε Μουντιάλ, ενώ η αναμέτρηση διεξήχθη στο Εντεν Παρκ του Οκλαντ, παρουσία 42.137 θεατών, που αποτελεί και σχετικό ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα στην Νέα Ζηλανδία, συμπεριλαμβανομένων και αγώνων ανδρών.

Διαιτητής: Γιοσίμι Γιαμασίτα (Ιαπωνία)

Κίτρινες : Χάαβι

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Γίτκα Κλίμκοβα): Εσον, Μποτ, Αλι Ρίλεϊ, Στοτ (70` Μπάντζι), Μπόουεν, Μπορσιβάλ, Στέϊνμετζ, Ασετ, Χαντ (90`+3` Ρένι), Γουίλκινσον (86` Σάτσελ), Ιντια Ρίλεϊ.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Χέγκε Ρίισε): Μίκαλσεν, Χάνσεν, Μιέλντε, Μπιέλντε (90`+2` Σόνστεβολντ), Χάρβινκεν, Ενγκεν, Ρέϊτεν, Μάανουμ (74` Ρίσα), Χάνσεν, Χέγκερμπεργκ, Μπλάκσταντ (56` Χάαβι).

Από s;σήμερα Πέμπτη 20 Ιουλίου έως και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών έρχεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ





