Υγεία - Περιβάλλον

Bloomberg – κλιματική αλλαγή: Η Αθήνα κινδυνεύει να μετατραπεί σε έρημο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διαδοχικές πυρκαγιές και οι υψηλές θερμοκρασίες, απειλούν με ερημοποίηση, το ένα τρίτο της ελληνικής επικράτειας.

-

Όσο περισσότερες είναι οι πυρκαγιές, αυτό μεταφράζεται σε λιγότερο χρόνο για την αναζωογόνηση του οικοσυστήματος, επισημαίνεται σε άρθρο του πρακτορείου “Bloomberg”, σημειώνοντας ότι η υπερθέμανση του πλανήτη εγκυμονεί κινδύνους ερημοποίησης για την ευρύτερη περιοχή της ελληνικής πρωτεύουσας.

«Οι πυρόπληκτοι Αθηναίοι προετοιμάζονται για θερμοκρασίες – ρεκόρ αυτή την εβδομάδα. Αλλά μια μακροπρόθεσμη οικολογική καταστροφή απειλεί το λίκνο του δυτικού πολιτισμού: η ελληνική πρωτεύουσα κινδυνεύει να μετατραπεί σε έρημο», τονιζεται ακόμη στο ίδιο δημοσίευμα.

"Οι πυρκαγιές μαίνονται από την περασμένη εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας κατοίκους και τουρίστες να αναζητήσουν την ασφάλεια σε κοντινές παραλίες. Καθώς το κλίμα θερμαίνεται, η ακραία ζέστη και οι πυρκαγιές γίνονται όλο και πιο συχνές, στερώντας από την ελληνική πρωτεύουσα ελαιώνες και πευκοδάση που χρειάζονται χρόνο για να αναγεννηθούν".

Στο άρθρο γίνεται ειδική αναφορά στις ζοφερές προβλέψεις του Έλληνα καθηγητή Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιου Λέκκα: «Αν υπάρξει μια νέα πυρκαγιά φέτος ή του χρόνου, που θα κάψει για παράδειγμα το βουνό της Πάρνηθας, τότε θα οδηγηθούμε σε ερημοποίηση», λέει ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης καταστροφών στο ΕΚΠΑ.

Η κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων, ενισχύει την ένταση και τη διάρκεια του καλοκαιρινού καύσωνα σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, εγείροντας ανησυχίες ότι ορισμένες εκτάσεις του πλανήτη μπορεί σύντομα να καταστούν ακατοίκητες. Ο ζεστός αέρας από τη Σαχάρα κατευθύνεται νότια, προκαλώντας εδώ και καιρό οικολογική καταστροφή σε χώρες όπως το Σουδάν και το Τσαντ, το βόρειο άκρο της καυτής ερήμου, και τώρα απειλεί την Ευρώπη. Καθώς εντείνεται η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ευνοείται η εμφάνιση πυρκαγιών.

Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις χώρες της νότιας και νοτιοανατολικής Ευρώπης -συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας- που είναι ευεπίφορες στην ερημοποίηση, καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται και οι βροχοπτώσεις μειώνονται, ενισχύοντας την εμφάνιση πυρκαγιών.

Το 2021, είχαν ξεσπάσει πυρκαγιές στην Αττική, στη νότια Πελοπόννησο και την Εύβοια με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 46 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την εβδομάδα, ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει ακόμη πιο ψηλά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες για την ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπεται να φτάσουν τους 47 Βαθμούς Κελσίου. Αυτό θα ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ που σημειώθηκε στην Αθήνα το 1977 και ενδεχομένως να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό ρεκόρ των 48,8 Βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε στη Σικελία πριν από δύο χρόνια.

«Πάνω από το ένα τρίτο της ελληνικής επικράτειας διατρέχει υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του υπουργείου Γεωργίας στη χώρα μας. Ενώ η εντατική γεωργία είναι από τους βασικούς συντελεστές, οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι χαμηλότερες βροχοπτώσεις επιταχύνουν τη διάβρωση του εδάφους», σχολιάζει το Bloomberg.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Μια ζωή προσφοράς στα παιδιά και στον ευάλωτο συνάνθρωπο (εικόνες)

Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά: συνελήφθη ένας άνδρας

Γεωργία Αδειλίνη: Ποια είναι η νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου