Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου στον δρόμο

Στους Θρακομακεδόνες, άγνωστοι απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο 14χρονο και τον λήστεψαν.

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος στη 1:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (25/7) στο Περιστέρι, όταν δύο άτομα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο του επιτέθηκαν στη μέση του δρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Δημοσθένους και Παρασκευοπούλου στο Περιστέρι.

Δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν τον 17χρονο και τον χτύπησαν στο κεφάλι και τα πλευρά. Ο ανήλικος, συνοδεία της μητέρας του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Τζάνειο» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου.

Λήστεψαν ανήλικο στους Θρακομακεδόνες

Λίγο νωρίτερα, γύρω στις 11 το βράδυ της Δευτέρας (24/7) άγνωστοι προσέγγισαν 14χρονο στους Θρακομακεδόνες, στην οδό Εμμανουήλ Παππά, όπου βρίσκεται το γυμνάσιο της περιοχής, και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, του άρπαξαν ένα τσαντάκι το οποίο περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ ο ανήλικος αναμένεται μεταβεί στο Τ.Α. Αχαρνών, που έχει αναλάβει την υπόθεση, για να καταθέσει.

