Champions League - AEK: “κλείδωσε” η επόμενη αντίπαλος της

Ποια από τις δυό πιθανές αντιπάλους της Ένωσης "έκλεισε θέση" για τον αγώνα με την ΑΕΚ, μετά απο τον πρώτο αγώνα μεταξύ Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Αστάνα.

Σε... περίπατο μετέτρεψε η Ντινάμο Ζάγκρεμπ τον πρώτο αγώνα της με την Αστάνα για τον β’ προκριματικό γύρο του Champions League, επικρατώντας με 4-0 στο «Stadion Maksimir» και ουσιαστικά εξασφάλισε κατά 99% την πρόκρισή της στη επόμενη φάση, όπου την περιμένει η ΑΕΚ σε διπλούς αγώνες στις 8 ή 9 και 15 Αυγούστου.

Οι πρωταθλητές Κροατίας «τελείωσαν» το ματς από το πρώτο ημίχρονο, όταν πήραν «αέρα» τριών τερμάτων μέσα σε δέκα λεπτά χάρις στα γκολ των Πέττκοβιτς (36’) και Ιβάνουσετς (41’ και 43’). Ο διεθνής αριστερός εξτρέμ της Ντινάμο Ζάγκρεμπ έφτασε στο χατ-τρικ στο 56’ με άλλο ένα πολύ ωραίο γκολ διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Οι ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν 1 και 2 Αυγούστου.

Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε... φύλλο και φτερό την Ντνίπρο στο Κόζιτσε, επικρατώντας με 3-1 στον πρώτο αγώνα τους στον β’ προκριματικό γύρο του Champions League και κατά πολύ μεγάλο βαθμό εξασφάλισε ήδη το «εισιτήριό» του για τον επόμενο γύρο, αλλά και την παρουσία του (μίνιμουμ) στους ομίλους του Europa League, ανεξαρτήτως έκβασης στα ματς της επόμενης φάσης με τη Μαρσέιγ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (Ιγκόρ Μπίσκαν): Λιβάκοβιτς, Μοχαραμί, Ριστόφσκι, Σούταλο, Λιούμπισιτς, Μπουλάτ (71’ Μικαϊλιτσένκο), Μίσιτς, Σπίκιτς (71’ Μέναλο), Μπατούρινα (80’ Μάριν), Ιβάνουσετς (90’+5’ Σούσιτς), Πέτκοβιτς (80’ Εμρέλι).

ΑΣΤΑΝΑ (Γκριγκόρι Μπαμπαγιάν): Κόντριτς, Χοβνανισιάν, Μαρόσκιν, Τομάσεβιτς, Αμάνοβιτς, Βορογκόφσκι (83’ Ντοσμαγκαμπένοτφ), Τομάσοφ, Εμπόνγκ, Μπαϊσεμπέκοφ (60’ Γιόβαντσιτς), Ουρεγκά (68’ Αστάνοφ), Νταρμπόε (83’ Αϊμπέτοφ).

