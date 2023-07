Αθλητικά

UEFA: Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων

Τι "βγήκε" από την κλήρωση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη

Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει μία θέση στα play offs του Champions League, με αντίπαλο την ομάδα που θα προκριθεί από το «ζευγάρι» Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Αστάνα (Καζακστάν), όπως προέκυψε από την σημερινή κλήρωση που διεξήχθη στην Νιόν της Ελβετίας, για τον Γ` προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την Μαρσέιγ θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League, εφόσον ξεπεράσει στον β΄ γύρο το εμπόδιο της ουκρανικής Ντνίπρο. Οι «πράσινοι» θα δώσουν το πρώτο ματς στην έδρα τους, στις 8 ή 9 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Μασσαλία στις 15/8.

Στο αντίθετο σενάριο, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Σλάβια Πράγας στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Οι «πράσινοι» θα δώσουν στην Τσεχία το πρώτο παιχνίδι στις 10 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί επί ελληνικού εδάφους στις 17/8. Ήταν γνωστό πως ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα ήταν η Σλάβια Πράγας, καθώς οι «πράσινοι» δεν θα μπορούσαν να κληρωθούν με τον Ολυμπιακό, αφού δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους ομάδες από την ίδια χώρα.

Εντός έδρας θα δώσει ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι του για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν στις 10 Αυγούστου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ (Ελβετία)-Γκενκ (Βέλγιο) για τον β’ προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ θα δώσουν τον αγώνα ρεβάνς εκτός έδρας στις 17/8. Επίσης ήταν γνωστό πως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα ήταν η Σερβέτ ή η Γκενκ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μπορούσαν να κληρωθούν με το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Ντνίπρο, αφού δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους ομάδες από την ίδια χώρα.

Την Ντιναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει ο Άρης στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa Conference League, εάν αποκλείσει την Αραράτ-Αρμένια στον β’ γύρο της διοργάνωσης, όπως προέκυψε από την κλήρωση στη Νιόν της Ελβετίας. Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το πρώτο παιχνίδι στις 10 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς με την ουκρανική ομάδα θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας στις 17/8.

Την Χάιντουκ Σπλιτ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa Conference League, εάν αποκλείσει την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στον β’ γύρο της διοργάνωσης. Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα δώσει στην Κροατία το πρώτο παιχνίδι στις 10 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα στις 17/8.

