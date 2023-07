Οικονομία

Boυλή: Αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης

Ψηφίζεται το νομοσχέδιο με το οποίο υλοποιείται σειρά οικονομικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, με προτεριαότητα στην αύξηση του εισοδήματος.

Στην Ολομέλεια, εισάγεται σήμερα Τετάρτη, για συζήτηση και ψήφιση, το σχέδιο νόμου για την στήριξη του εισοδήματος. Κατά τη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ. Καταψήφισε το ΚΚΕ. Επιφύλαξη για την Ολομέλεια δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο υλοποιείται σημαντικό μέρος, περίπου το 50%, των προγραμματικών οικονομικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης. Οι προωθούμενες διατάξεις προβλέπουν αυξήσεις στους μισθούς του προσωπικού του δημοσίου τομέα και στις συντάξεις υπαλλήλων και λειτουργών του μικρού δημοσίου, μειώσεις φόρων και οικονομικές ενισχύσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τους νέους. Πρόκειται για δημοσιονομικές παρεμβάσεις συνολικού ύψους 4,4 δισ. ευρώ, εντός της τετραετίας 2024-2027, και επιπλέον 385 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος, πέραν της επέκτασης κατά 375 εκατομμυρίων ευρώ των δανείων του Προγράμματος «Σπίτι μου». Επιπλέον, με το παρόν νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις για την αξιολόγηση από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο του δημοσιονομικού αντίκτυπου των προγραμμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, ρυθμίσεις για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, στο πλαίσιο του περιθωρίου μικτού κέρδους, επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» έως 31/12/2023 και εισάγεται προς ψήφιση συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ για το 2023, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες που σχετίζονται με ενισχύσεις και λοιπά οικονομικά μέτρα του νομοσχεδίου, τα οποία αφορούν το τρέχον έτος. «Προτεραιότητα η αύξηση του εισοδήματος» «Κάνουμε καθαρούς λογαριασμούς με τους πολίτες», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση κάνει πράξη, αμέσως, το 50% των δεσμεύσεων του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και ενώ παραμένουν να ισχύουν στο ακέραιο και οι υπόλοιπες δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι των πολιτών. Όπως πάντως έσπευσε να υπογραμμίσει, η κυβέρνηση θα επιμείνει στη σοβαρή γραμμή στη δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή στην πολιτική που θα κατατείνει σε λογικά, αλλά πάντως πρωτογενή πλεονάσματα, «γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για τη μείωση του δημοσίου χρέους, του χρέους όλων μας δηλαδή». «Δεν καλύπτουμε πλήρως τις απώλειες 14 ετών. Καλύπτουμε μεγάλο μέρος», είπε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, αναφερόμενος στις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, και ζήτησε από τους βουλευτές να συνεκτιμήσουν, πλην των παρεμβάσεων στο μισθολόγιο, και τα μέτρα όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η κατάργηση της ειδικής εισφοράς υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Όλα αυτά, είπε ο κ. Πετραλιάς, οδηγούν σε αύξηση των αμοιβών στο 10,5% στους δημοσίους υπαλλήλους μέσα στο έτος. Η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών είναι προτεραιότητα της β' τετραετίας της κυβέρνησης, είπε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης. «Αν η πρώτη τετραετία για την Κυβέρνηση της Ν.Δ. υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη εστίασε και πέτυχε την ανάταξη της εθνικής οικονομίας, με ένα φίλο-επενδυτικό, φίλο-αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο ξεδιπλώθηκε σε τέσσερα χρόνια, σήμερα γι' αυτή τη δεύτερη τετραετία της Κυβέρνησης, η προτεραιότητα μας είναι η αύξηση του εισοδήματος για κάθε Έλληνα και για κάθε Ελληνίδα. Γι' αυτό το στόχο δεσμευτήκαμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες πολύ πριν τις εκλογές και αυτή τη στρατηγική χαράζουμε μετά από τη νίκη της Ν.Δ.», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης. Τα κόμματα «Το νομοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, με μέτρα της τάξεως των 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσα στο χρονικό εύρος αυτής της τετραετίας», είπε ο εισηγητής της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος και υπογράμμισε ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αποτελούν το 50% των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας και υλοποιούνται άμεσα από τον πρώτο κιόλας μήνα της κυβερνητικής θητείας, ενισχύοντας σταδιακά το εισόδημα μισθωτών, δηλαδή, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και τους νέους και γενικότερα την ελληνική οικογένεια. «Οι αυξήσεις δεν καλύπτουν τη συρρίκνωση των εισοδημάτων που προέκυψε από την μέγγενη της περιόδου των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και λόγω ξέφρενης πληθωριστικής κρίσης», προειδοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δια του εισηγητή του Χάρη Μαμουλάκη έχει επισημάνει ότι «το σχέδιο νόμου συμβάλλει στο περαιτέρω ξήλωμα του πουλόβερ του ενιαίου και οριζόντιου μισθολογίου». Σε σχέση με την μείωση του ΕΝΦΙΑ, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το κυβερνητικό επιτελείο «να φέρει» ισόποση οριζόντια μείωση. «Όταν λέτε μείωση του ΕΝΦΙΑ, μόνο για όσους έχουν ασφαλίσει τις περιουσίες τους, δεν λέτε μόνο μείωση του ΕΝΦΙΑ για τους έχοντες, δεν επιδοτείτε μόνο τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και νοιάζεστε να μεταφέρετε την ευθύνη, για τη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, στους πολίτες», είπε ο Χάρης Μαμουλάκης. «Θεωρείτε ότι αυτές οι ρυθμίσεις καλύπτουν κατά 50% ή 100% την προεκλογική σας δέσμευση περί νέου μισθολογίου, περί αποκατάστασής του; Κάτι άλλο είναι αυτό, δεν είναι ενιαίο μισθολόγιο, δεν είναι αποκατάσταση νέου μισθολογίου, πόσω μάλλον που έχουν οριζόντιο χαρακτήρα οι αυξήσεις», σχολίασε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος που κάλεσε το οικονομικό επιτελείο να διευκρινίσει: «Προεκλογικά ο κ. Χατζηδάκης είχε μιλήσει για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και το είχε κοστολογήσει στα 8,9 δισ., σε βάθος τετραετίας. Ο κ. Χειλαδάκης, που ήταν καθ' ύλην αρμόδιος για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - άρα και για τα έσοδα/έξοδα - είχε μιλήσει για 5,5 δισ., ανά έτος. Δεν αλλοιώνω κάτι, λέω τι είχε ακουστεί σε δύο συνεντεύξεις. Αυτό που έχουμε μπροστά μας, σε ποιο 50% από τα δύο αναφέρεται;». Το νομοσχέδιο υπηρετεί «αντιδραστικούς στόχους», προειδοποίησε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης. «Τα μέτρα, όχι μόνο δεν αναιρούν τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική, όχι μόνο δεν καλύπτουν τις απώλειες που είχαν και έχουν τα λαϊκά στρώματα, πόσο μάλλον τις ανάγκες τους, αλλά στην πραγματικότητα έρχονται να προωθήσουν παραπέρα μια σειρά από αντιδραστικούς στόχους», είπε ο κ. Συντυχάκης και πρόσθεσε ότι οι τιθέμενες διατάξεις είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τα προαπαιτούμενα για την «επενδυτική αναβάθμιση» που «θα εξασφαλίζει φθηνό χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, με εχέγγυο τα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και τον λογαριασμό στον λαό, με απαξίωση των λαϊκών αναγκών. Μεγαλύτερη στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες, ζήτησαν οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ, δια του ειδικού αγορητή τους Αθανάσιου Χαλκιά. «Καλά δεν σκεφτήκατε το πολύ απλό; "Θα δώσω σε αυτόν που έχει 1,2,3 παιδιά 50 ευρώ, αλλά και σε αυτόν που έχει 4, 6, 8, 10 παιδιά πάλι 50 ευρώ επιπλέον". Τις ίδιες ανάγκες έχουν; Ειλικρινά, που είναι η αρχή της αναλογικότητας;», είπε ο κ. Χαλκιάς. «Η ληστεία των Ελλήνων συνεχίζεται», ανέφερε η Ελληνική Λύση δια του ειδικού αγορητή της Βασίλη Βιλιάρδου. «Από το 2022 και μετά, έχουμε πληθωρισμό, που μειώνει κατακόρυφα την αγοραστική αξία των μισθών και των συντάξεων. Είναι ανάλογες με τον πληθωρισμό οι αυξήσεις, ως οφείλονται; Πόσο μάλλον σε σχέση με αυτές για τα βασικά αγαθά. Είμαστε πια πρωταθλητές Ευρώπης στην άνοδο των τιμών των τροφίμων. Προφανώς, δεν είναι ανάλογες αλλά κατά πολύ χαμηλότερες. Οπότε, η ληστεία των Ελλήνων συνεχίζεται», είπε ο κ. Βιλιάρδος. «Η οικογενειακή παροχή, 55 έως 70 ευρώ ανά τέκνο, αποτελεί ανέκδοτο για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση του μείζονος εθνικού ζητήματος της υπογεννητικότητας», είπε η ΝΙΚΗ δια του ειδικού αγορητή της Ανδρέα Βορρύλα. Ο βουλευτής είπε επίσης ότι δίνονται «αυξήσεις αδιακρίτως στους προϊσταμένους, χωρίς αξιολόγηση και επίτευξη στόχων, αντί να επιβραβεύονται αξιοκρατικά οι πραγματικά ικανοί της δημόσιας διοίκησης και τελικά πριμοδοτούνται σκανδαλωδώς νεόκοπα golden boys». «Τα, περίπου, 70 ευρώ της αύξησης δεν είναι ένα ποσό στο οποίο θα λέγαμε όχι και έχουμε από την αρχή δηλώσει ότι είμαστε θετικά διακείμενοι σε όποιο μέτρο θα ανακουφίσει με τον οποιοδήποτε τρόπο τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά ας μην υποτιμάτε άλλο την κατάσταση», δήλωσε η Πλεύση Ελευθερίας, δια της ειδικής εισηγήτριάς της Ελένης Καραγεωργοπούλου, η οποία υπογράμμισε ότι «κανένας δημόσιος υπάλληλος που έχει δόσεις στεγαστικού δανείου από συστημική τράπεζα δεν μπορεί να βρει λύση στο πολιτικό πρόβλημα της ανοχής της κυβέρνησης, μπροστά στο φαινόμενο της ληστρικής πρακτικής των τοκογλύφων τραπεζών». Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ότι η ρύθμιση για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στα ασφαλισμένα για καταστροφές από φυσικά φαινόμενα ακίνητα, προωθεί ασφαλιστήρια συμβόλαια που είναι εντελώς ανεπαρκή, αντί να ξαναδεί οριζόντια μείωση του φόρου και να αντιμετωπίσει την υπερβολική αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε πολλές λαϊκές περιοχές. Ιδίως για το ζήτημα της ασφάλισης των ακινήτων είναι αξιοσημείωτη η υπόμνηση-προειδοποίηση της ειδικής αγορήτριας της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένης Καραγεωργοπούλου ότι είναι ο ΟΟΣΑ που απαιτεί να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοστεί η ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας. Στο κλίμα αυτό, η βουλευτής αναρωτήθηκε μήπως «η λήψη του μέτρου, αναφορικά με τη μείωση του φόρου του ΕΝΦΙΑ, κατά 10% σε περίπτωση πρωτοβουλίας του ιδιώτη να ασφαλίσει την ιδιοκτησία του, είναι η απαρχή μιας πολιτικής που θα εξαναγκάσει τους Έλληνες πολίτες να προβούν σε ασφάλιση των ακινήτων τους υποχρεωτικά, με δαπάνες πολύ μεγαλύτερες από την ωφέλεια που θα αποκομίσουν με τη λήψη του σχετικού μέτρου, στον ίδιο χρόνο που το κράτος υποχωρεί από τις υποχρεώσεις του». Ανεπαρκές χαρακτήρισαν και το market pass και κάλεσαν την κυβέρνηση να μειώσει τον φόρο στα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και να ελέγξει την αισχροκέρδεια με συστηματικούς και αυστηρούς ελέγχους και «λουκέτα», όπου δη. Συνταξιούχοι Με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν την αναπροσαρμογή συντάξεων για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων που υπάγονται ακόμη στην αρμοδιότητα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πρόκειται για τους συνταξιούχους που υπάγονται στις διατάξεις των νόμων ν.1897/90 και ν.1977/91, δηλαδή θύματα τρομοκρατίας, παθόντες από βίαιο συμβάν, όσοι δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας, όσοι δικαιούνται πολεμική σύνταξη, συνταξιούχοι λογοτέχνες και καλλιτέχνες, ανασφάλιστοι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και επαναπατρισθέντες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, όσοι έχουν εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, δηλαδή αλεξιπτωτιστές, υποβρυχίων καταστροφείς και ναρκαλιευτές. Όπως ενημέρωσε την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υφυπουργός Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, με τις συγκεκριμένες διατάξεις, αυξάνονται οι συντάξεις για 9.500 περίπου δικαιούχους. Η πλειονότητα αυτών θα λάβει αύξηση 7,75% από 01/01/2023 και οι λοιποί που είναι περίπου 1.680 συνταξιούχοι, θα λάβουν αναλογικές αυξήσεις με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους από το 2017. Η δαπάνη του μέτρου ανέρχεται για το τρέχον έτος στο ποσό των 54,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 49,1 είναι εφάπαξ δαπάνη που αφορά αναδρομική καταβολή συντάξεων και 5,6 εκατομμύρια ευρώ περίπου για τα έτη από το 2024 και εφεξής. Μισθολογικές ρυθμίσεις Με το Γ' μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται μισθολογικές ρυθμίσεις με τις οποίες χορηγούνται από 01/01/2024 αυξήσεις, μετά από 14 χρόνια, σε όλο το προσωπικό του δημοσίου τομέα, καθώς και επιπλέον αυτών, ειδικότερες αυξήσεις στα αναδρομικά από 7/10/2022 για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, σε συμμόρφωση με τη νομολογία του ΣΤΕ. Το μέσο ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 1.292 ευρώ προ φόρου και κρατήσεων μεικτά ή 800 ευρώ καθαρά, και, όπως υπογραμμίζει το κυβερνητικό επιτελείο, αν συνυπολογιστούν ως επιπλέον αυξήσεις οι απαλλαγές που εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2023, το μέσο όφελος αυξάνεται σε 2.084 μικτά ή 1.476 ευρώ καθαρά το χρόνο. Ειδικότερα, - Αυξάνεται οριζόντια ο βασικός μισθός όλων των δημοσίων υπαλλήλων, του ενιαίου και των ειδικών μισθολογίων, κατά 70 ευρώ μεικτά, για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Το μέτρο αφορά σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής του Σεπτεμβρίου του 2022, σε 663.000 υπαλλήλους και λειτουργούς του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου. Η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 557 εκατομμύρια ευρώ. - Αυξάνεται η οικογενειακή παροχή κατά 20 ευρώ για το πρώτο τέκνο και κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο, για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Το μέτρο αφορά 334.127 από τους 663.000 δημοσίους υπαλλήλους, το 50,3% δηλαδή και η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 155 εκατομμύρια ευρώ. -Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέσης ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, τμήματος, υποδιεύθυνσης, διεύθυνσης, γενικής διεύθυνσης του προσωπικού που υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο, καθώς και των ένστολων ιατρών του ΕΣΥ, ερευνητών, εκπαιδευτικών και προϊσταμένων εκπαίδευσης. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 87 ευρώ για τους τμηματάρχες, 105 ευρώ για τους υποδιευθυντές, 135 ευρώ για τους διευθυντές και 300 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές. Το μέτρο αφορά 64.678 δημοσίους υπαλλήλους και η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 51,6 εκατομμύρια ευρώ. -Αυξάνεται κατά 30%, από 100 σε 130 ευρώ, το επίδομα παραμεθορίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής. Το μέτρο αφορά 21.285 στελέχη και η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 7,7 εκατομμύρια ευρώ. -Αναπροσαρμόζεται προς τα άνω, η προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε 70 ευρώ από 55 ευρώ, για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και σε 130 ευρώ από 115 ευρώ, για τους έγγαμους με τέκνα. Το μέτρο αφορά 112.000 περίπου στελέχη και η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 20,2 εκατομμύρια ευρώ. -Αναπροσαρμόζεται αναδρομικά από 7/10/2022 το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, σε συμμόρφωση με τη νομολογία του ΣΤΕ, επιπλέον των ανωτέρω αυξήσεων στον βασικό μισθό και την οικογενειακή παροχή. Το μέτρο αφορά 12.500 ωφελούμενους και η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 40,5 εκατομμύρια ευρώ από 01/01/2024 και εφεξής. Ειδικότερα αυξάνεται στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΥΠ των ΑΕΙ ο βασικός μισθός κατά 5%, χορηγείται επιπλέον ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, από 100 έως 200 ευρώ, ανάλογα τη θέση Λέκτορα ή Καθηγητή ή Επίκουρου. Αυξάνεται ο βασικός μισθός διδακτικού προσωπικού άλλων φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από 2,5% έως 4%, ανάλογα τη βαθμίδα του καθηγητή, και χορηγείται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης από 100 ως 150 ευρώ. Αυξάνονται, αναλόγως και οι αποδοχές και για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό του Π.Δ 407. - αυξάνεται για όλους όσους μετακινούνται με εντολή του δημοσίου για υπηρεσιακές ανάγκες, κατά 33%, η χιλιομετρική αποζημίωση και διαμορφώνεται σε 0,20 ευρώ από 0,15 ευρώ, καθώς και το ποσό που χορηγείται για δαπάνες διανυκτέρευσης. Η αύξηση για τις δαπάνες διανυκτέρευσης ανέρχεται σε 25% ως 33%, για διανυκτέρευση στο εσωτερικό, και σε 10%, για διανυκτέρευση στο εξωτερικό. Η ετήσια δαπάνη του μέτρου ανέρχεται από 01/01/2024 σε 25 εκατομμύρια ευρώ. Φορολογικές ελαφρύνσεις-μέτρα στήριξης Με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν φορολογικές ελαφρύνσεις από το φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ και άλλα οικονομικά μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας. Ειδικότερα, -Αυξάνεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2024 και εξής, κατά 1.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο για φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Η μείωση φόρου θα ανέρχεται σε 900 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο από 810, σε 1.120 ευρώ για δυο τέκνα αντί για 900 που ισχύει σήμερα, σε 1.340 ευρώ για τρία τέκνα αντί για 1.120, σε 1.580 ευρώ για τα τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα αντί για 1.340 και πλέον προβλέπεται μείωση 1.780 για 5 εξαρτώμενα τέκνα και επιπλέον μείωση 220 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. - Χορηγείται μείωση ΕΝΦΙΑ, για τις κατοικίες που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου, η οποία ορίζεται ως το κόστος ανακατασκευής του κτίσματος, χωρίς να υπολογίζεται η αξία του οικοπέδου. Το κόστος ανακατασκευής δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό. Αν η ασφάλιση είναι μικρότερη του ενός έτους, τότε η μείωση του ΕΝΦΙΑ περιορίζεται αναλογικά. Το μέτρο αφορά τον ENΦΙΑ ετών 2024, που θα δοθεί το 2024 για το 2023 και επομένων ετών και η δημοσιονομική επίπτωση εκτιμάται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. - Παρατείνεται για τρεις ακόμα μήνες, έως και τον Οκτώβριο του 2023, η χορήγηση του market pass. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για την ενίσχυση παραμένουν τα ίδια, με τη διαφορά ότι λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2022, ενώ αίρεται το όριο των χιλίων ευρώ αγορών για οικογένειες με μεγάλο αριθμό άνω των έξι εξαρτώμενων τέκνων. Όσοι δικαιούχοι έχουν λάβει την ενίσχυση, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση και εφόσον έλαβαν ενίσχυση σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, αυτή θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως την 31/12/2023. Η δαπάνη του μέτρου εκτιμάται σε 251 εκατομμύρια ευρώ για το τρέχον έτος. - Θεσπίζεται μόνιμη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ, η οποία θα χορηγείται σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών. Το youth pass παρέχεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Η ενίσχυση χορηγείται από το τρέχον έτος και η δαπάνη εκτιμάται σε 30 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος για περίπου 200.000 δικαιούχους. - Μονιμοποιείται η πλήρης απαλλαγή πρώην δικαιούχων επιδόματος ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη, με ετήσιο κόστος περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ. Δημοσιονομικές ρυθμίσεις Θεσπίζονται δημοσιονομικές ρυθμίσεις, όπως η αξιολόγηση του δημοσιονομικού αντίκτυπου των προγραμμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, συμπληρωματικός προϋπολογισμός, έτους 2023, εισάγεται διαδικαστική ρύθμιση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, λόγω οργανωτικών αλλαγών των υπουργείων και ορίζεται ανώτατο όριο 3% ειδικά για φέτος, στην αναπροσαρμογή μισθωμάτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου. Επίσης, προβλέπεται επέκταση της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος των τόκων των Κρατικών Ομολόγων και των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και στα εγχώρια νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων, έτσι ώστε τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου να γίνουν πιο ελκυστικά. Στήριξη οικογένειας Με το νομοσχέδιο επεκτείνεται χρονικά η εφαρμογή της πρωτοβουλίας στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» και ο έλεγχος επί των περιθωρίων κέρδους, μέχρι την 31/12/2023. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του κοινωνικού τουρισμού, σε όσους επιλέξουν ως τουριστικό προορισμό και για το έτος 2023, τις περιοχές της βόρειας Εύβοιας, το «Evia Pass». Διπλασιάζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος «Σπίτι μου», με επιπλέον 375 εκατομμύρια, με τρόπο ώστε η συνολική χρηματοδότηση να ανέλθει σε 750 εκατομμύρια ευρώ.