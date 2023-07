Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών - Ισπανία: Με πεντάρα πέρασε στους νοκ άουτ αγώνες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίδειξη δύναμης έκαναν οι Ισπανίδες στον δεύτερο αγώνα της Τετάρτης για το Μουντιάλ Γυναικών, που προβάλλεται απο τον ΑΝΤ1 και το Ant1+

-

Η Ισπανία παρουσίασε τα διαπιστευτήριά της ως φαβορί, όταν έγινε σήμερα (26/7) μία από τις πρώτες ομάδες που σφράγισαν την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών με τη νίκη 5-0 επί της Ζάμπια στη δεύτερη αγωνιστική στον 3ο όμιλο.

Η Τερέσα Αμπελέιρα άνοιξε (9’) το σκορ με το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά, ενώ η Τζένιφερ Ερμόσο (13΄, 70΄) και η Άλμπα Ρεντόνδο (69’, 85’) σκόραραν από δύο φορές χαρίζοντας στην Ισπανία τη δεύτερη νίκη της, η οποία εξασφάλισε επίσης την πρόκριση της Ιαπωνίας στους «16», η οποία κέρδισε την Κόστα Ρίκα με 2-0 νωρίτερα την Τετάρτη.

Να σημειωθεί ότι η Ερμόσο πραγματοποίησε την 100η συμμετοχή της και το δεύτερο ήταν το 50ο της γκολ για την Ισπανία, ένα γκολ που κατακυρώθηκε μετά από κάποια σύγχυση σχετικά με την αρχική απόφαση του διαιτητή για οφσάιντ.

Επίσης το πέμπτο γκολ της Ισπανίας κατακυρώθηκε μετά από έλεγχο VAR όταν ο βοηθός διαιτητής υπέδειξε οφσάιντ.

Τόσο η Ισπανία όσο και η Ιαπωνία έχουν έξι βαθμούς και θα παίξουν μεταξύ τους τη Δευτέρα για την πρώτη θέση στον όμιλο.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Μπουρίνια μετά τον καύσωνα - Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Πτώση Canadair: Θρήνος για τον Χρήστο Μουλά και τον Περικλή Στεφανίδη (εικόνες)

Τεκτονική στοά: Ο βομβιστής είχε πολλά εκρηκτικά και όπλα - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις