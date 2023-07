Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Βασίλης Γολεμάτης, ο γιατρός με την διεθνή αναγνώριση

Θλίψη σκόρπισε στην επιστημονική κοινότητα το άγγελμα θανάτου του Βασίλη Γολεμάτη. Η διεθνής αναγνώριση και το έργο του.

Πλήρης ημερών, έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος Καθηγητής Χειρουργικής Βασίλης Γολεμάτης.

Ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που χειρούργησε λαπαροσκοπικά και ο πρώτος που χειρούργησε σε Πανεπιστημιακή Κλινική, HIV ασθενείς, σε μια περίοδο που ο φόβος της νόσου ήταν έντονος, ενώ με πολυάριθμες ομιλίες και διαλέξεις συνέβαλλε στην ορθή ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας.

Γεννήθηκε το 1929 στα Λεύκτρα Θηβών. Αποφοίτησε από την Ιατρική Αθηνών το 1955.

Ειδικεύτηκε στην Χειρουργική στο «Αρεταίειο» και μετεκπαιδεύτηκε στη Χειρουργική του πεπτικού συστήματος στην Αγγλία.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εκλέχθηκε Υφηγητής Χειρουργικής και μετέπειτα έκτακτος Καθηγητής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του «Λαϊκού» Νοσοκομείου. Το 1981 εκλέχθηκε τακτικός Καθηγητής και Διευθυντής της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το 1989 εκλέχθηκε Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής και το 1996 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή. Στη σπουδαία σταδιοδρομία του διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «'Αγιος Σάββας», Πρόεδρος του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»,Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, Πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ασθενών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Metropolitan General, όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του έως τα 92 του χρόνια.

Επί των ημερών του δημιουργήθηκε στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» η μονάδα ασθενών με AIDS.

Ήταν από τους βασικούς εκπροσώπους της ελληνικής χειρουργικής στο διεθνή χώρο. Κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής του πορείας, ο Καθηγητής Γολεμάτης συνεργάστηκε με κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού, δίνοντας την ευκαιρία σε δεκάδες Έλληνες φοιτητές και νέους ιατρούς να θητεύσουν εκεί. Έγραψε, σειρά από σημαντικά συγγράμματα.

Εξελέγη επίτιμο μέλος της Ένωσης Χειρουργών Αγγλίας και Ιρλανδίας, της Αμερικανικής Χειρουργικής Εταιρείας και επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Southern University του Λος 'Αντζελες. Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το αργυρό μετάλλιο, ενώ το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης του απένειμε τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα.

Ήταν ένας σπουδαίος επιστήμονας και άνθρωπος, που κυριολεκτικά αφιέρωσε τη ζωή του στην προσφορά στους ασθενείς. Ένας μεγάλος Έλληνας ιατρός που τίμησε απόλυτα τον όρκο του Ιπποκράτη. Οι εκατοντάδες μαθητές του, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και του κόσμου, είναι η σπουδαιότερη κληρονομιά του.

Πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής του στο Ιπποκράτειο, το νοσοκομείο το οποίο υπηρέτησε επί πολλά χρόνια.

'Αφησε πίσω του τη σύζυγο του Νίκη -επίσης ιατρό- τις 3 κόρες τους, τους γαμπρούς του και τα 4 εγγόνια του.

