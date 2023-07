Καιρός

Καιρός: Μπουρίνια και αισθητή πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη

Που και πότε αναμένονται τα τοπικά έντονα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την Πέμπτη προβλέπονται στην ανατολική Μακεδονία, στις ανατολικές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με σποραδικές καταιγίδες συνοδευόμενες από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια). Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα, κατά 6 ως 8 βαθμούς. Οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν στα βόρεια τους 32 με 33, στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θράκη, στην ανατολική Μακεδονία και στις ανατολικές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως Χαλκιδική) προβλέπονται καταιγίδες που θα συνοδεύονται από πολύ ενισχυμένους βόρειους ανέμους (μπουρίνια) και βελτίωση από το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται καταιγίδες που θα συνοδεύονται από πολύ ενισχυμένους βόρειους ανέμους (μπουρίνια) και βελτίωση από το βράδυ. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 26 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

